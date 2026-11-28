Julia Wieniawa jako jurorka "Tańca z Gwiazdami"

Julia Wieniawa za stołem jurorskim zastąpiła Ewę Kasprzyk, która odeszła z "Tańca z Gwiazdami" po pięciu sezonach. Kiedy ogłoszono, że to właśnie Wieniawa zajmie jej miejsce, reakcje w social mediach nie były najlepsze. Pojawiały się zarzuty, że nie jest wystarczająco doświadczona, aby oceniać taniec innych. Już w trakcie trwania edycji część widzów się przekonała do nowej jurorki, ale inni dalej uważają, że zamiast niej powinien być ktoś inny. Pytanie, jakie zdanie na ten temat ma produkcja show. Czy Julia Wieniawa zostanie w "Tańcu z Gwiazdami" na kolejny sezon, który na antenę Polsatu trafi najprawdopodobniej wiosną 2027?

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Wieniawa ma zostać w programie

W artykule opublikowanym przez Pudelka czytamy, że Julia Wieniawa będzie jurorką "Tańca z Gwiazdami" przez przynajmniej jeszcze jedną edycję. Portal powołuje się na anonimowe źródło z Polsatu.

Julia ma w swoim kontrakcie zagwarantowany udział w jeszcze minimum jednej edycji "TzG", choć jeśli wszystko potoczy się zgodnie z oryginalnym planem, to zostanie w programie na dłużej - mówi osoba z produkcji.

"Julka podchodzi do swojej roli bardzo poważnie"

Wszystko wskazuje na to, że Polsat jest zadowolony z Julii Wieniawy w roli jurorki najważniejszego tanecznego show w Polsce. Informator Pudelka wyjaśnił, na czym dokładnie polega jej rola w programie:

Powierzenie jej tej roli nie było przypadkowe. Stara się być bardzo aktywna i przygotowana, żeby dać widzom trochę rozrywki, a uczestnikom miks fachowej opinii z jej prywatnymi spostrzeżeniami. "Taniec z Gwiazdami" to program rozrywkowy, ale Julka podchodzi do swojej roli bardzo poważnie - wyjaśnia.