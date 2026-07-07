Madonna ma powody do radości. Jej płyta sprzedaje się jak świeże bułeczki. Po 40 latach dalej na topie

Nowa płyta Madonny robi furorę wśród fanów muzyki, nie tylko popularnej. Pierwsze od siedmiu lat wydawnictwo królowej popu jest chwalone za produkcję, osobiste teksty i oprawę wizualną. Artystka, zamiast odcinać kupony od popularności, cały czas udowadnia, iż jest w stanie tworzyć jakościowe projekty, przemawiające również do przedstawicieli pokolenia Z. W zaledwie dobę od premiery "Confessions II" wygenerowało ponad 13 milionów streamów w serwisie cyfrowym Spotify, a piosenka "Danceteria", tzw. focus single z płyty, zadebiutowała na 60. miejscu listy Global z ponad milionem odtworzeń. To bardzo dobry znak. Rynek muzyczny na przestrzeni lat mocno się zmienił i to właśnie wyniki w streamingu często decydują o pozycji krążka na listach. W przypadku Madonny, która swoją karierę zaczynała przecież cztery dekady temu, główną siłę stanowiły do tej pory wydania fizyczne. Artystka postarała się, by kolekcjonerzy mieli co... kolekcjonować. Nowy album królowej muzyki pop można kupować w różnych wersjach - od CD po winyle z różnymi okładkami. Znamy już pierwsze prognozy sprzedażowe. Wokalistka ma co celebrować.

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Nowa płyta Madonny

Płyta Madonny okazała się wielkim sukcesem. Jak podaje "HITSDD", krążek "Confessions II" ma szansę zadebiutować na samym szczycie listy Album 200 Billboardu z wynikiem przekraczającym 100 tys. sprzedanych kopii, czyli lepszym, niż osiągnęła jej ostatnia płyta "Madame X". Longplay z 2019 roku zdobył nr 1 ze sprzedażą na poziomie 95 tysięcy.

Album robi furorę również w Europie. W Wielkiej Brytanii Madonna może liczyć na swoją 13. w karierze "jedynkę". W Polsce z kolei "Confessions II" znajduje się aktualnie na podium najchętniej kupowanych płyt w Empiku.