Nie żyje Nikodem Czyżewski. Policja zabiera głos ws. tragicznego finału poszukiwań 23-latka

Nie żyje youtuber Lil Narcyz. Nikodem Czyżewski miał 23 lata

Zmarł 23-letni Nikodem Czyżewski, który w internecie tworzył pod pseudonimem Lil Narcyz. Zasłynął z kontrowersyjnych i prześmiewczych utworów typu diss, zdobywających ogromną popularność na TikToku oraz YouTube. Jego kanał na YouTube zgromadził blisko pół miliona subskrybentów, a hity notowały miliony odtworzeń.

Z biegiem czasu 23-latek zmniejszył swoją aktywność w sieci, a jakiś czas temu wyjechał do pracy do Chorwacji. Z początkiem kwietnia kontakt z nim całkowicie się urwał, co mocno zaniepokoiło jego bliskich. Zniknął bez śladu, dlatego w drugiej połowie kwietnia Komenda Miejska Policji w Gliwicach wydała komunikat dotyczący zaginięcia Nikodema Czyżewskiego, informując o możliwym pobycie mężczyzny w rejonie Zagrzebia.

Oświadczenie policji po śmierci Nikodema Czyżewskiego w Chorwacji

Niestety, akcja poszukiwawcza zakończyła się tragicznie. Ciało 23-latka znaleziono w stolicy Chorwacji. Ta informacja wywołała szok wśród internautów, a na TikToku masowo pojawiają się reakcje młodzieży z całego kraju na śmierć twórcy. Pojawiły się też pytania o dalszy ciąg tej sprawy.

Rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marzena Szwed, w wypowiedzi dla dziennika "Fakt" wyjaśniła, że dochodzenie prowadzą obecnie funkcjonariusze z Chorwacji.

"Do zdarzenia doszło na terenie Chorwacji, dlatego organami właściwymi do prowadzenia czynności i podejmowania decyzji w tej sprawie są służby oraz instytucje chorwackie" - przekazała nadkom. Marzena Szwed.

Bliscy zmarłego youtubera uruchomili w internecie, na platformie zrzutka.pl, zbiórkę funduszy. Zebrane środki mają pokryć koszty transportu ciała Nikodema z Chorwacji do Polski i pochówku 23-latka.

