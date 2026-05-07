Tajemnicza śmierć zaginionego polskiego youtubera. Ciało 23-latka odkryto na Bałkanach

Śmierć polskiego youtubera. Lil Narcyz zmarł w Chorwacji

Zaginięcie 23-letniego influencera przez kilka tygodni elektryzowało całą polską sieć. Bliscy oraz obserwatorzy masowo udostępniali apele o wsparcie w odnalezieniu chłopaka, licząc na pozytywne zakończenie sprawy. Kontakt z młodym mężczyzną urwał się na początku kwietnia, gdy przebywał w Chorwacji w celach zarobkowych. Funkcjonariusze policji wytypowali wówczas, że poszukiwany może znajdować się w rejonie Zagrzebia. Akcja poszukiwawcza trwała, podczas gdy fani w napięciu wyczekiwali na jakiekolwiek pozytywne informacje o jego losie.

Ciało Lil Narcyza odnalezione w Zagrzebiu. Zbiórka na transport zwłok

Finał poszukiwań okazał się wyjątkowo tragiczny. Służby oficjalnie potwierdziły, że w stolicy Chorwacji natrafiono na zwłoki młodego Polaka. Te ponure doniesienia zdruzgotały sympatyków twórcy, którzy do samego końca nie tracili nadziei na jego bezpieczny powrót do domu.

Tragiczna nowina błyskawicznie obiegła najważniejsze platformy społecznościowe. Pod archiwalnymi publikacjami twórcy zaroiło się od wpisów załamanych użytkowników, którzy nie potrafili uwierzyć w ten scenariusz. Część komentujących zaznaczała, że wychowała się na jego produkcjach.

Nikodem zyskał rozpoznawalność za sprawą bezkompromisowych materiałów i satyrycznych kawałków, które podbijały TikToka oraz platformę YouTube. Prawdziwą sławę zagwarantowały mu internetowe potyczki słowne i utwory obnażające bieżące zjawiska. Profil zmarłego śledziły setki tysięcy użytkowników, a nagrania notowały wielomilionowe wyniki oglądalności.

W odpowiedzi na te fatalne wieści bliscy zmarłego zainicjowali publiczną zrzutkę na opłacenie transportu zwłok z Bałkanów do kraju i organizację pogrzebu. Organizatorzy akcji wprost piszą o swoim niewyobrażalnym bólu, zaznaczając, że niespodziewane odejście 23-latka jest dla nich potężnym ciosem.

Dokładne przyczyny zgonu polskiego youtubera pozostają na ten moment tajemnicą. Zagadkowa sprawa rodzi liczne wątpliwości, a internetowa społeczność wciąż stara się dociec, do czego tak naprawdę doszło w trakcie tego feralnego wyjazdu na Bałkany.

