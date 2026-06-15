Taka była ostatnia scena Kusego w "Ranczu". Tak pokazano jego wątek

"Ranczo" - co wiemy?

„Ranczo” to telewizyjny hit emitowany przez TVP1 od 2006 do 2016 roku, którego twórcy zakładali początkowo realizację zaledwie czterech serii. Pierwszy sezon nie zapowiadał jeszcze tak spektakularnego sukcesu komercyjnego i wielomilionowej widowni, która w momentach największej popularności dochodziła do 10 milionów osób. Publiczność szybko jednak pokochała historię Lucy - Amerykanki, która osiedliła się w dworku po babci w zmyślonej miejscowości Wilkowyje. Głównymi motorami napędowymi fabuły, które najbardziej urzekły odbiorców, stały się potyczki bliźniaków (księdza oraz wójta) oraz dyskusje stałych bywalców tamtejszej ławeczki. Wysoka oglądalność skłoniła producentów do kontynuowania projektu, co zaowocowało powstaniem aż 10 sezonów (zamkniętych w 130 odcinkach) i jednego filmu kinowego.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

"Ranczo" - postać Kusego była uwielbiana

Kusy (Paweł Królikowski) był od samego początku doskonale znany mieszkańcom Wilkowyj. Utalentowany artysta, który topił swoje smutki w alkoholu. Mieszkał na początku w dworku babci Lucy Wilskiej. Gdy Amerykanka przyjechała na wieś, zaproponował on jej pomoc w remoncie. Z czasem odstawił alkohol i okazało się, że zakochał się on w Lucy, a kobieta odwzajemniała uczucia. Mimo problemów po drodze, para wzięła ślub i doczekała się córeczki Dorotki. Kusy z czasem stał się światowym artysta, a Lucy - wójtem gminy Wilkowyje.

Po utracie stanowiska, kobieta postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych z córeczką, aby zarobić na życie. Mężczyzna kiepsko znosił rozłąkę z rodziną. Chociaż mieszkańcy wsi go wspierali, mężczyzna pogrążał się momentami w coraz większym smutku.

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

Ostatni odcinek Pawła Królikowskiego w "Ranczo"

Paweł Królikowski wystąpił w ostatnim odcinku "Rancza" - 130. Była to Wigilia. Kusy zamierzał spędzić ją samotnie, ponieważ wolał nie patrzeć na szczęście innych. Choć wiele osób proponowało mu towarzystwo, preferował pobyt w samotności, z psem Hot-Dogiem. Nie spodziewał się jednak tego, co przygotowała dla niego Kinga i inni mieszkańcy wsi. Okazało się, że pojechali oni po... Lucy na lotnisko! W finałowym odcinku Wilska wróciła z Dorotką do Wilkowyj. Jak powiedziała - mężczyzna jest jej całym światem i chciałaby z nim pozostać. Kusy nie krył poruszenia, choć to była Wigilia, a on nic nie miał. Z pomocą przyszli mieszkańcy wsi, którzy przynieśli świąteczne jedzenie.

Paweł Królikowski zmarł w 2020 roku z powodu glejaka. Został pochowany 5 marca 2020 w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

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Co z Kusym w nowym "Ranczu"?

W mediach pojawiały się liczne plotki na temat Kusego w serialu. Według niektórych miała go wygenerować sztuczna inteligencja, a według innych - zmiana aktora. Według informatora "Super Expressu" reżyser serialu postanowił w spin offie nic nie dodawać i nie zmieniać.