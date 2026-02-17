Nie żyje autor legendarnych piosenek. Napisał hity dla Madonny i... Edyty Górniak!

Trudno wyobrazić sobie, jak potoczyłaby się kariera Madonny, gdyby nie wydany w 1984 roku singiel "Like a Virgin". Choć artystka nie należy do grona wielbicieli tego ponadczasowego kawałka, trudno nie docenić jego wpływu na jej globalny, trwający do dziś sukces. Wydanie utworu i legendarny już występ podczas pierwszej w historii gali MTV Video Music Awards zapewniły Madonnie miano skandalistki, muzycznego kameleona i jednej z najciekawszych postaci na żeńskiej scenie pop. Za tekst prowokacyjnego kawałka odpowiadał właśnie Billy Steinberg. Na przestrzeni lat utwory spod pióra mężczyzny zdefiniowały wiele karier muzycznych, nie tylko królowej popu. Tym większe poruszenie w branży fonograficznej wywołała wieść o jego śmierci. Steinberg zmarł 16 lutego w wieku 75 lat. Zmagał się z nowotworem.

Nie żyje Billy Steinberg

Billy Steinberg, jeden z najbardziej uznanych tekściarzy, zmarł 16 lutego w wieku 75 lat. Twórca hitu "Like a Virgin" odszedł w swoim domu w Los Angeles, a informację o zgonie w rozmowie z magazynem "People" potwierdziła jego prawniczka.

Billy był amerykańskim skarbem, tak cudowną, czystą duszą, która potrafiła stworzyć dla nas najbardziej poetyckie teksty, które poruszyły miliony ludzi na całym świecie - powiedziała.

Do największych hitów autorstwa Steinberga należą: "True Colors" Cyndi Lauper, "I Drove All Night" spopularyzowane przez Celine Dion czy "Eternal Flame" grupy The Bangles. W latach 90. Steinberg stworzył też hit "One & One". Co ciekawe - pierwszą wykonawczynią piosenki była nasza diwa Edyta Górniak. Na świecie znany jest przede wszystkim jednak jej cover w wykonaniu Roberta Milesa.