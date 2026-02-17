Johannes Klaebo bije rekordy w Mediolanie. Wszystko zawdzięcza jednej parze majtek

Legendarny Norweg wyjawił kulisy swojej znakomitej formy na włoskich trasach.

Biegacz nie rozstaje się z konkretną parą bokserek, zakładając ją na każdy start.

Po zakończeniu zmagań bielizna trafi na licytację, wspierając szczytny cel.

Szczęśliwe bokserki warte fortunę

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie

Sportowcy słyną z przywiązania do przesądów, a Johannes Klaebo nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Norweski mistrz wyznał, że jego fenomenalne wyniki są ściśle powiązane z konkretnym elementem garderoby. Ta sama bielizna, która towarzyszyła mu podczas zdobywania sześciu złotych krążków na czempionacie w Trondheim, jest używana również w trakcie trwających igrzysk olimpijskich. Zawodnik musiał jednak nieco zmodyfikować swoje przyzwyczajenia higieniczne.

- Są to bokserki, w których zdobyłem sześć złotych medali na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Trondheim. We Włoszech startuję w tych samych i jak widać na razie przyniosły mi szczęście - powiedział utytułowany zawodnik w rozmowie z norweską telewizją NRK.

Podczas poprzedniej imprezy mistrzowskiej Klaebo zrezygnował z prania szczęśliwej odzieży, obawiając się utraty jej właściwości. Do Włoch przywiózł ją już odświeżoną i obecnie trafia ona do pralki po każdym biegu. Zmiana ta nie wpłynęła negatywnie na wyniki.

Przeczytaj koniecznie: Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek już z medalami! Piękne obrazki na podium!

20

Rekordzista igrzysk i szlachetny cel

Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim

Triumf w sztafecie zapewnił 29-latkowi dziewiąty tytuł mistrza olimpijskiego. Tym samym wyprzedził on w klasyfikacji wszech czasów takie ikony jak Bjoern Daehlie, Ole Einar Bjoerndalen czy Marit Bjoergen. Norweg nie zamierza jednak chować swojego talizmanu do szafy. Po zakończeniu rywalizacji bielizna zyska drugie życie na aukcji.

Zobacz też: To dlatego przerwano konkurs duetów! Dyrektor Sandro Pertile zdradził kulisy

- Bałem się, że proszek do prania i woda odbiorą im złotą moc, lecz jak widać tak się nie stało. Po igrzyskach oprawię moje bokserki w ramę za szkłem i sprzedam na aukcji, a cały dochód przekażę na cele charytatywne - dodał.

Przed Klaebo wciąż stoją szanse na kolejne laury w sprincie drużynowym oraz na królewskim dystansie 50 kilometrów. Jego dotychczasowy dorobek jest imponujący: oprócz medali olimpijskich zgromadził 15 tytułów mistrza świata i pięciokrotnie sięgał po Kryształową Kulę.