Beyoncé zdecydowała się na dużą metamorfozę. Jej nowa fryzura zaskakuje

Beyoncé wreszcie powraca. Odkąd gwiazda zakończyła trasę koncertową Cowboy Carter Tour bardzo rzadko pojawia się publicznie. Można było ją zobaczyć na zawodach Formuły 1, a także na przyjęciu charytatywnym. Później zniknęła i fani zastanawiali się, co się u niej dzieje. Zawsze, gdy Beyoncé znika z przestrzeni publicznej pojawia się mnóstwo plotek i teorii spiskowych. Ostatnio jej rodzina była widziana na Super Bowl 2026. Jay-Z pojawił się na murawie stadionu w Kalifornii z córkami: Blue Ivy i Rumi. Choć Beyoncé nie zeszła na ceremonię otwarcia meczu, również była obecna w obiekcie, prawdopodobnie w sektorze VIP. Teraz na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia. Gwiazda zaskoczyła metamorfozą.

ZOBACZ TAKŻE: Byłem na koncercie Beyoncé w Londynie. Czy ta trasa koncertowa to porażka? Mam jasny wniosek

Doda po koncercie Beyonce: "Jest mi KUR**SKO przykro!"

Beyoncé ścięła włosy!

Beyoncé pokazała nową fryzurę! Amerykańska diwa postanowiła ściąć swoje długie i bujne włosy i nosić krótkiego boba. Choć to spora zmiana w porównaniu do poprzedniego looku, nie jest to pierwszy raz, kiedy decyduje się na takie cięcie. Podobne włosy Beyoncé miała już na przełomie 2013 i 2014 roku, kiedy wydawała wizualny album "Beyoncé". Czy podoba wam się w takim wydaniu?

14

Beyoncé wraca z nową płytą?

Fani spekulują, że nowy wygląd Beyoncé to nie jest przypadek. Uważają, że wznowiona aktywność w social mediach oraz zmiana wizerunku to zapowiedź nowego etapu w muzycznej karierze. Niektórzy są pewni, że już wiosną 2026 roku piosenkarka wyda swoją dziewiątą solową płytę, która jednocześnie będzie domknięciem trylogii, na którą składają się już albumy "Renaissance" i "Cowboy Carter". Czy faktycznie już za kilka tygodni usłyszymy nowe piosenki Beyoncé? Przekonamy się niedługo!