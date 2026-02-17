Magda Linette gra dalej w Emiratach. O losach meczu z Rosjanką zadecydował trzeci set

Spis treści Kolejne wyzwanie: Clara Tauson

Polska tenisistka pokonała rosyjską rywalkę i zapewniła sobie awans do kolejnej fazy turnieju w Dubaju.

Spotkanie miało nierówny przebieg, ale to Linette zachowała więcej zimnej krwi w decydujących momentach.

W kolejnym meczu poznanianka zmierzy się z Dunką, z którą ma remisowy bilans spotkań.

Poznanianka weszła w spotkanie z ogromną pewnością siebie, błyskawicznie narzucając przeciwniczce swój rytm gry. Choć Jekaterina Aleksandrowa preferuje szybkie nawierzchnie i słynie z potężnych, płaskich uderzeń, tym razem nie potrafiła znaleźć recepty na dyspozycję Polki. Magda Linette wykorzystywała błędy Rosjanki, co pozwoliło jej na pewne i wysokie zwycięstwo w otwierającej partii 6:2.

Sytuacja na korcie uległa diametralnej zmianie po przerwie, gdy rywalka znacząco poprawiła celność zagrań. Rosjanka zdominowała ten fragment gry, wychodząc na prowadzenie aż 5:1, co postawiło naszą tenisistkę w trudnym położeniu. Polska zawodniczka rzuciła się jeszcze do odrabiania strat, doprowadzając do stanu 4:5, jednak Aleksandrowa zdołała ostatecznie zamknąć seta na swoją korzyść.

Decydująca odsłona to już absolutna dominacja reprezentantki Polski, która bezlitośnie wykorzystywała powracające kłopoty przeciwniczki z precyzją. Aleksandrowa myliła się seriami, a poznanianka konsekwentnie zmierzała po końcowy triumf. Ostatecznie Linette zwyciężyła w całym spotkaniu 6:2, 4:6, 6:1, pieczętując awans do trzeciej rundy imprezy.

W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z Dunką Clarą Tauson (nr 16), która w swoim meczu wyeliminowała Payton Stearns. Historia bezpośrednich pojedynków obu pań jest krótka, ale intensywna – obie mierzyły się ze sobą dwukrotnie w 2025 roku. Bilans tej rywalizacji jest remisowy: Tauson była górą na kortach Rolanda Garrosa, natomiast Linette zrewanżowała się jej na trawie w Nottingham.

