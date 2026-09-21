Nie żyje 27-letni syn Cindy Crawford. Na jaw wychodzą okoliczności nagłej śmierci!

Rodzinna tragedia u Cindy Crawford. Presley Gerber zmarł w wieku 27 lat

Najbliżsi Presleya Gerbera, w tym jego matka Cindy Crawford, ojciec Rande Gerber oraz siostra Kaia, mierzą się obecnie z niewyobrażalną stratą. Młody mężczyzna odszedł 20 września, przebywając w placówce zajmującej się leczeniem uzależnień. Od dłuższego czasu borykał się z trudnościami natury psychicznej oraz nałogami związanymi z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Swoje problemy opisywał publicznie, próbując w ten sposób znaleźć wsparcie oraz edukować społeczeństwo na temat niebezpieczeństw wynikających z nałogów.

Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, Presley zdecydował się na udział w niekonwencjonalnym programie leczenia zlokalizowanym w Meksyku. Pomimo ogromnego zaangażowania w pokonanie swoich słabości, mężczyzna niestety zmarł.

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Jakie są przyczyny zgonu syna modelki? Prawdopodobny scenariusz zdarzeń

Serwis TMZ oraz inne amerykańskie media donoszą, że bezpośrednią przyczyną zgonu 27-latka mogło być przedawkowanie narkotyków. Presley przebywał w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień w Los Angeles. Władze do tej pory nie podały jednak ostatecznych powodów śmierci syna słynnej modelki. Potwierdzenie przypuszczeń potrwa prawdopodobnie dłuższy czas, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dokładnych badań toksykologicznych i autopsji. Przedstawiciele biura koronera przekazali informacje o dacie zgonu, która miała miejsce 20 września, dodając jednocześnie, że sekcję zwłok przewidziano na dzień następny.

Rodzina Presleya nie skomentowała jeszcze rewelacji publikowanych przez serwis TMZ, ograniczając się jedynie do wydania zwięzłego komunikatu:

Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym i bolesnym czasie.

Sama Cindy Crawford do tej pory nie zabrała głosu w mediach społecznościowych w sprawie tragicznej śmierci swojego syna. Presley był jednym z dwojga potomków tej znanej z lat 90. supermodelki. Jego młodsza siostra Kaia zaledwie kilkanaście dni przed jego śmiercią obchodziła swoje 25. urodziny.

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