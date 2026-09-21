Poruszające ostatnie zdjęcia syna Cindy Crawford. Presley Gerber zmagał się z uzależnieniem

Presley Gerber był modelem

Presley Gerber urodził się w 1999 roku w Beverly Hills. Dorastał w jednej z najbardziej rozpoznawalnych rodzin związanych ze światem mody, jednak od najmłodszych lat próbował wypracować własną pozycję. Jako nastolatek podpisał kontrakt z prestiżową agencją IMG Models i szybko zaczął pojawiać się na wybiegach największych marek. Współpracował między innymi z domami mody Dolce & Gabbana, Moschino czy Calvin Klein.

Syn Cindy Crawford zmagał się z poważnymi problemami

W kolejnych latach coraz częściej mówił jednak nie o sukcesach zawodowych, lecz o osobistych trudnościach. Otwarcie poruszał temat zdrowia psychicznego, depresji oraz uzależnienia. W wywiadach podkreślał, że chciał wykorzystać własne doświadczenia, aby pomagać innym osobom znajdującym się w podobnej sytuacji. W mediach społecznościowych prowadził także cykl poświęcony zdrowiu psychicznemu, zachęcając do rozmowy o problemach, które często pozostają ukryte przed światem. Jednym z ostatnich publicznych wpisów Presleya Gerbera była opublikowana w marcu relacja dotycząca terapii z wykorzystaniem ibogainy. Model przyznał wówczas, że było to dla niego niezwykle trudne doświadczenie. Pisał o strachu, konieczności zmierzenia się z własnymi problemami i próbie odnalezienia drogi do samego siebie.

Chwila ciszy przed przyjęciem wysokiej dawki ibogainy - moment, zanim wszystko się zmieniło. Byłem przerażony. (...) Trudno było mi odpuścić kontrolę, ale ufałem, że kieruje tym siła większa ode mnie. Wiedziałam, po co tam jestem. Zmierzyłem się z tym, przed czym uciekałem, i gdzieś w tym wszystkim zacząłem odnajdywać drogę powrotną do samego siebie… Zobaczymy, co przyniesie przyszłość… Modlę się, by to był ostatni raz, kiedy muszę tu wracać. Następnym razem chciałbym mieć wybór. I absolutnie nie mogę zapomnieć o niesamowitym zespole - troskliwym, życzliwym i niezwykle kompetentnym. To bardzo pomaga. Poznałem tam też świetnych ludzi, z którymi złapałem super kontakt

- pisał Presley na Instagramie.

Wpis poruszył wielu obserwatorów, którzy wspierali go w komentarzach. Słowa wsparcie zamieściły także jego mama i siostra. Kobiety pisały o miłości i mocno mu kibicowały.

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Ostatnie zdjęcia Presleya Gerbera i poruszające słowa matki

Na opublikowanych w mediach społecznościowych, 6 sierpnia 2026 roku, fotografiach Presley Gerber sprawiał na nich wrażenie pogodnego i zrelaksowanego. Dla wielu fanów były kolejnym sygnałem, że stara się zostawić za sobą trudny okres i skupić na odbudowie własnego życia.

Wcześniej, 2 lipca, wpis z okazji urodzin Pesleya w sieci zamieściła jego mama. Cindy Crawford publicznie pisała, że jest dumna z mężczyzny, którym się stał, choć dla niej zawsze pozostanie jej małym chłopcem. Do życzeń dołączyła krótkie, ale wymowne wyznanie: "Kocham cię".

Gdzie można szukać pomocy?

Osoby w kryzysie psychicznym lub zmagające się z myślami samobójczymi mają do dyspozycji wiele form profesjonalnego wsparcia. Gdzie można uzyskać pomoc?

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny): 116 111

Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie (bezpłatny): 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Infolinia dla osób w żałobie: 800 108 108

Program "Tumbo Pomaga" wspierający dzieci i młodzież po stracie: 800 111 123

Serwis internetowy pokonackryzys.pl

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy bezwzględnie dzwonić pod numer alarmowy 112.

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