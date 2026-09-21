Atak na policjanta w Wólce Okopskiej. 30-latek z narkotykami w areszcie

Próba uniknięcia kontroli w Wólce Okopskiej

Policjanci z Komisariatu Policji w Dorohusku podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej samochodu marki Volvo. Z wcześniejszych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że siedzący za kierownicą 30-latek może posiadać przy sobie substancje zabronione. Gdy mundurowi dali sygnały do zatrzymania pojazdu, kierowca nie zareagował na polecenia i zaczął przyspieszać. Mężczyzna skierował auto w stronę radiowozu, z którego w tym samym momencie wysiadał policjant. W chwili zderzenia obu samochodów drzwi pojazdu służbowego uderzyły funkcjonariusza.

Pościg i znaczne ilości narkotyków w aucie

Po uderzeniu w radiowóz kierowca kontynuował ucieczkę, co doprowadziło do natychmiastowego pościgu. Policjanci zatrzymali 30-latka po przejechaniu niespełna 2 kilometrów od miejsca pierwszego zdarzenia. Podczas prowadzonych czynności mundurowi przeszukali samochód i zabezpieczyli należące do mężczyzny substancje odurzające. Wewnątrz pojazdu znajdowały się znaczne ilości marihuany oraz morfiny, które zostały przekazane do dalszych badań. Kierujący Volvo został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.

Zarzuty prokuratorskie i tymczasowy areszt

W sobotę 19 września 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu oficjalne zarzuty. Odpowie on za czynną napaść na policjanta oraz posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 30-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl