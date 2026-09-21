Oszustwa internetowe w Sosnowcu. 20-latek oferował sprzęt, którego nie posiadał

Policyjne ustalenia w sprawie oszustw w Sosnowcu

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Mundurowi poddali analizie zgromadzony materiał dowodowy, co pozwoliło im na skuteczne ustalenie tożsamości sprawcy. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna zamieszczał w Internecie ogłoszenia o sprzedaży telefonów komórkowych oraz laptopów. Osoby zainteresowane zakupem kontaktowały się ze sprzedającym, a następnie wpłacały zaliczkę na poczet zakupu.

Stałe źródło dochodu z fikcyjnych ofert

Po otrzymaniu środków finansowych 20-latek nie przekazywał towaru kupującym, ponieważ w rzeczywistości nie dysponował oferowanymi przedmiotami. Policjanci ustalili, że za tym procederem stał młody mężczyzna, który po zatrzymaniu usłyszał w sosnowieckiej prokuraturze łącznie 17 zarzutów dotyczących oszustw. Z popełniania tych przestępstw zatrzymany uczynił sobie stałe źródło dochodu. Sąd w Sosnowcu zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa oszustw internetowych ma charakter rozwojowy

Policjanci wskazują, że sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ 20-latek jest prawdopodobnie odpowiedzialny także za inne oszustwa, których ofiarą padli kupujący z różnych części kraju. Funkcjonariusze przypominają przy tej okazji, że zakupy przez Internet są wygodne, ale wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Aby nie paść ofiarą przestępstwa, należy zachować czujność podczas realizowania transakcji online. Obecnie śledczy kontynuują działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy.

Źródło: Policja.pl