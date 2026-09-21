Kaitlin Quevedo wygrywa turniej WTA w Sao Paulo. Zaskakujący przebieg finału

Kaitlin Quevedo sięga po puchar

Hiszpańska tenisistka Kaitlin Quevedo wygrała turniej WTA 250 w Sao Paulo. W decydującym starciu o puchar pokonała Argentynkę Nadię Podoroską wynikiem 4:6, 6:4, 6:2. Rozstawiona z numerem siódmym zwyciężczyni musiała odrabiać straty po przegranym pierwszym secie, ale ostatecznie zdołała zdominować przeciwniczkę na korcie.

Dla zaledwie 20-letniej reprezentantki Hiszpanii triumf w Brazylii to wyjątkowe wydarzenie. Jest to jej pierwszy w karierze zawodowy tytuł, który potwierdza rosnącą formę młodej zawodniczki. Mimo presji wynikającej ze stawki spotkania, Hiszpanka zaprezentowała dojrzały i skuteczny tenis.

Dlaczego przełożono mecz finałowy?

Pojedynek o najwyższe trofeum pomiędzy Quevedo a Podoroską był początkowo zaplanowany na niedzielę. Niestety, intensywne opady deszczu wymusiły na organizatorach przełożenie meczu na kolejny dzień. Tego rodzaju utrudnienia atmosferyczne są częstym wyzwaniem podczas turniejów rozgrywanych na otwartych kortach w Ameryce Południowej.

W brazylijskich zmaganiach na kortach w Sao Paulo nie brały udziału reprezentantki Polski. Ostateczny rezultat pokazuje, że zmiana terminu finałowego starcia nie wybiła z rytmu młodej Hiszpanki, która w poniedziałek mogła cieszyć się ze zdobycia historycznego dla niej trofeum.