Przygotowania do ME. Turniej w Chebie

Sprawdzian formy w Czechach

Biało-czerwone kończą zgrupowanie w Szczyrku we wtorek i wyruszają na towarzyski turniej w Chebie. Zawody odbędą się w dniach 23-27 września. Zespół, który prowadzi Arne Senstad, zmierzy się z silnymi rywalkami w pierwszym od wielu miesięcy międzynarodowym teście.

Turniej ten jest niezwykle ważnym etapem przygotowań do grudniowych mistrzostw Europy 2026. Dla polskiej kadry te zawody będą miały historyczny wymiar. Mistrzostwa po raz pierwszy odbędą się w Polsce, co motywuje drużynę do jeszcze większego wysiłku.

Jak przebiega zgrupowanie?

Obóz w Szczyrku rozpoczął się w czwartek, początkowo w składzie opartym na zawodniczkach krajowej ekstraklasy. Po kilku dniach do zespołu dołączyły piłkarki występujące w zagranicznych ligach. Daria Michalak i Karolina Jureńczyk przyjechały na końcu z powodu występów w Lidze Mistrzyń.

Adrianna Górna, po transferze do rumuńskiej CSM Slatina przed sezonem 2026/2027, pozytywnie ocenia powrót na zgrupowanie. To jej pierwsze spotkanie z kadrą po zagranicznym transferze. Skrzydłowa docenia pracę koleżanek oraz perspektywę wspólnych treningów.

„Fajnie jest wrócić do reprezentacji. Cieszę się, że mogę wrócić, pożartować trochę po polsku, spotkać dziewczyny i trenerów. Z tego, co słyszałam od koleżanek, dziewczyny w poprzednich dniach fajnie i ciężko trenowały, są zadowolone, a teraz i my zabieramy się do pracy” – powiedziała prawoskrzydłowa cytowana na stronie zprp.pl.

„Po transferze do Rumunii jest mi dobrze. Jestem szczęśliwa. Trafiłam na fajnych ludzi, więc wydaje mi się, że nie mogłam sobie lepiej wyobrazić mojego pierwszego wyjazdu. Cieszę się z tej decyzji” – dodała.

Nowe rozwiązania taktyczne trenera Senstada

Drugi szkoleniowiec, Adrian Struzik, zapowiedział testowanie nowych ustawień w grze ofensywnej. Zarówno w ataku, jak i w obronie sztab szkoleniowy planuje wdrożenie nowych wariantów taktycznych. Będą one sprawdzane podczas meczów sparingowych w turnieju w Chebie.

W październiku reprezentacja zmierzy się z Islandią w katowickim Spodku, a w listopadzie wyjedzie na dwa mecze z Rumunią. Głównym wydarzeniem będzie Euro (3-20 grudnia), gdzie w grupie zagrają z Francją, Wyspami Owczymi i Ukrainą. Przed biało-czerwonymi intensywny okres sprawdzianów na najwyższym poziomie.