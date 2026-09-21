Joanna Krupa pokazała dom. Hiszpańska hacjenda zachwyca swoim rozmiarem. Ale nie tylko o to chodzi. Zobaczcie!

Dom Joanny Krupy z 1930 roku w Los Angeles

Gwiazda od dłuższego czasu dzieli swoje obowiązki między Polskę a Stany Zjednoczone. W naszym kraju Joanna Krupa jest jurorką w programie "Top Model", podczas gdy jej codzienne życie toczy się w Los Angeles, gdzie realizuje inne zlecenia i opiekuje się dzieckiem. Teraz celebrytka zrobiła wyjątek i pokazała zakamarki, które na ogół są niedostępne dla osób z zewnątrz. Stało się to za sprawą odwiedzin Miłosza Kuleszy, nowego członka zespołu "Top Model", który zajmuje się promocją programu w internecie.

Już na wstępie wizyty modelka pochwaliła się, że jej posiadłość pochodzi z 1930 roku. Budynek posiada unikalny klimat, a sama gospodyni nazywa go "hiszpańską hacjendą".

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Prywatny kort tenisowy i strefa relaksu przed domem

Zanim jeszcze przekroczy się próg, w oczy rzuca się olbrzymi teren należący do posiadłości. Na działce wybudowano prywatny kort tenisowy oraz urokliwy dziedziniec, gdzie można usiąść i zrelaksować się przy palenisku. Całość zatopiona jest w gęstej roślinności, która gwarantuje domownikom intymność i ciszę.

Salon Joanny Krupy z rodzinnymi pamiątkami

Po wejściu do budynku od razu widać, że w pokojach jest mnóstwo miejsca i słońca. Najważniejszym pomieszczeniem jest przestronny salon wyposażony w wysokie okna, zapewniające doskonałe nasłonecznienie. Można tam dostrzec komfortowe kanapy, drewniane dodatki i pamiątki po przodkach. Wzrok przyciągają także fotografie i liczne nagrody, które są dowodem na wieloletnią karierę modelki oraz jej zaangażowanie w ratowanie zwierząt. Krupa od bardzo dawna uczestniczy w kampaniach mających na celu poprawę losu czworonogów.

Podczas zwiedzania willi gość został zaproszony również do kuchni. Gwiazda z uśmiechem na ustach zdradziła, że nie jest mistrzynią kulinarną i nie każda potrawa wychodzi jej idealnie.

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Ogród z basenem dla córki Ashy

Na sam koniec spotkania Joanna Krupa zaprezentowała jedną z najpiękniejszych części swojej posiadłości. Na tyłach budynku znajduje się ogromny ogród z basenem. Gwiazda nie zapomniała także o swojej latorośli Ashy i przygotowała dla niej wspaniały, drewniany plac zabaw.

Joanna Krupa i Marta Krupa w barze mlecznym. Później poszły po patelnię