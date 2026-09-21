Polscy siatkarze przed kluczowym meczem wybrali się do kościoła! Zaskakujące kulisy

Reprezentacja Polski zmierza po medal trwających mistrzostw Europy siatkarzy. Po gładkim zwycięstwie 3:0 nad Łotwą w 1/8 finału, drużynę czeka teraz decydujący bój o bilet do strefy medalowej z Niemcami. Spotkanie to będzie jednocześnie ostatnim dla obu ekip w stolicy Bułgarii – zwycięska drużyna poleci do Włoch walczyć o najwyższe laury, a przegrana pożegna się z turniejem. Biało-Czerwoni spędzają cały dotychczasowy czas w Bułgarii, grając tam wszystkie swoje spotkania. Z kolei Niemcy przenieśli się do Sofii z Rumunii i niespodziewanie wyeliminowali współgospodarzy mistrzostw z dalszej gry.

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Siatkarze reprezentacji Polski na mszy przed meczem Polska - Niemcy

Otwarte pozostaje pytanie, czy ciągła gra w jednej hali faworyzuje polską kadrę. Z pewnością jednak zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia czują się w Sofii doskonale, na co wskazują nie tylko sportowe osiągnięcia. Pomiędzy wygraną z Łotwą a nadchodzącym meczem z Niemcami siatkarze dostali nieco wolnego, a niektórzy z nich spędzili ten czas na niedzielnej liturgii. Obecność sportowców na mszy świętej sprawiła niemałą niespodziankę wysłannikowi „Faktu”, który znajdował się na miejscu!

Dziennikarz relacjonuje, że tuż przed godziną 9 rano przywitał się pod katedrą św. Józefa w Sofii z Wilfredo Leonem, Kamilem Semeniukiem, Maksymilianem Graniecznym oraz Jakubem Nowakiem. W każdą niedzielę o tej porze odprawiana jest tam msza w języku polskim, w której nasza czwórka zdecydowała się uczestniczyć przed ćwierćfinałem. Gdy uroczystość dobiegła końca, reprezentanci Polski chętnie ustawiali się do pamiątkowych fotografii z kibicami. Nikomu nie odmówili, a potem wybrali się na pieszą wycieczkę po stolicy. Wysłannik „Faktu” natrafił na nich jeszcze podczas kupowania pamiątek i spaceru lokalnym deptakiem.

Nie od dziś wiadomo, że religia odgrywa dużą rolę w życiu tych sportowców. Sam Wilfredo Leon bardzo często zaznacza, jak istotna jest dla niego wiara w Boga. Oby tylko niedzielna modlitwa przyniosła reprezentantom same pomyślne wieści i pomogła zdobyć mistrzostwo Starego Kontynentu! Wtorkowy ćwierćfinał z Niemcami rozpocznie się 22 września punktualnie o godzinie 18:00 czasu polskiego.