Siatkarki PGE Budowlanych Łódź rozpoczną w środę fazę grupową Ligi Mistrzyń spotkaniem z Galatasaray Stambuł. Mecz w Łodzi rozpocznie się o godzinie 18.00. Trener mistrzyń kraju Maciej Biernat zapowiada walkę o wygraną: „Wyjdziemy na boisko tylko i wyłącznie z myślą o zwycięstwie. Jesteśmy ciekawi i żądni tego, co przyniesie ta edycja rozgrywek”.

Łodzianki regularnie grają w tych rozgrywkach. W sezonie 2024/25 dotarły do ćwierćfinału, ale w poprzedniej edycji zakończyły zmagania na pierwszej fazie przez silnych grupowych rywali. W tym sezonie planem minimum jest wyjście z grupy. Oprócz tureckiego zespołu, grającego z dziką kartą, w grupie E zmierzą się z mistrzem Niemiec VfB Suhl Turyngia oraz mistrzem Rumunii C.S.O. Voluntari.

Szanse i ocena grupy E. Galatasaray pierwszym rywalem

Zdaniem Joanny Lelonkiewicz z PGE Budowlanych zespół ma szansę na awans: „Naszą grupę oceniam pozytywnie. Spodziewałam się, że trafimy na jakąś siatkarską potęgę i tym razem padło na Galatasaray. Następnie wylosowano nam mistrza Rumunii, zespół doskonale znany naszej Rodice Buterez, oraz mistrza Niemiec, dla którego Liga Mistrzyń będzie nowym wyzwaniem. Wyjście z grupy jest w naszym zasięgu i mam duże nadzieje związane z tegoroczną edycją”.

Pierwszy przeciwnik, Galatasaray Stambuł, to teoretyczny faworyt grupy E, chociaż słabszy od VakifBanku, Fenerbahce czy Eczacibasi. W składzie drużyny trenowanej przez Włocha Alberto Bigarellego są reprezentantki Turcji Ilkin Aydin i Alexia Ioana Carutasu, Włoszka Myriam Sylla, Rosjanka Wita Akimowa, Chinka Wang Yuanyuan i Holenderka Britt Bongaerts. W ubiegłym sezonie zajęły piąte miejsce w lidze tureckiej i wygrały Puchar CEV.

„Zaczynamy od mocnego rywala, a potem czekają nas jeszcze dwa spotkania w tym roku kalendarzowym. Dobrze pracowaliśmy przed startem tych rozgrywek” – podkreślił szkoleniowiec polskiego zespołu Maciej Biernat.

Budowlane po wygranej w ekstraklasie. Zasady awansu w Lidze Mistrzyń

PGE Budowlane Łódź w sobotę wygrały w ekstraklasie z BKS ZGO Bielsko-Biała 3:0 i utrzymały trzecie miejsce. Katarzyna Wenerska przyznała, że zespół czekał na takie stabilne spotkanie: „Długo czekałyśmy na taki stabilny mecz. Może poza trzecim setem, bo powinnyśmy go skończyć dużo szybciej. Cieszy jednak to, że w dwóch pierwszych partiach, nawet gdy przegrywałyśmy czterema punktami, potrafiłyśmy odrobić straty i wygrać. To buduje zespół i jest istotne w kontekście spotkania z Galatasaray. Żeby powalczyć z takim rywalem, musimy zagrać na sto procent swoich możliwości”.

Zasady awansu do ćwierćfinału przewidują bezpośrednią kwalifikację tylko dla zwycięzców grup. Zespoły z drugich miejsc i najlepsza drużyna z trzeciego miejsca zagrają w barażach o trzy wolne miejsca w najlepszej ósemce.