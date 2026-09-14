Nigdy nie potwierdzili, że są razem. Teraz Kaeyra ogłosiła definitywny koniec relacji z Zalewskim

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-09-14 15:52

Przez wiele miesięcy unikali oficjalnych deklaracji, chociaż kolejne zdjęcia i nagrania nie pozostawiały fanom większych wątpliwości. Teraz Kaeyra po raz pierwszy powiedziała wprost, że jej relacja z Krzysztofem Zalewskim dobiegła końca. Wokalistka potrzebuje czasu, a trudne emocje zamieniła w muzykę.

Jeszcze kilka miesięcy temu wyglądali na szczęśliwych i zakochanych. Kaeyra i Krzysztof Zalewski wspólnie podróżowali, byli widywani w czułych sytuacjach i skutecznie rozbudzali zainteresowanie mediów. Sami jednak nie opowiadali publicznie o swojej relacji. Teraz już wiadomo, że ten rozdział należy do przeszłości.

Kaeyra potwierdziła rozstanie z Krzysztofem Zalewskim

Kaeyra, czyli Karolina Baran, została zapytana o swoje życie uczuciowe po kolejnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. W rozmowie z serwisem Party nie próbowała już unikać odpowiedzi. Na pytanie, czy jej związek z Krzysztofem Zalewskim definitywnie się zakończył, odpowiedziała krótko:

Tak, na pewno koniec – przyznała wokalistka.

To pierwsze tak jednoznaczne potwierdzenie, że artyści rzeczywiście byli parą, a ich relacja nie przetrwała próby czasu. Wcześniej media i fani mogli jedynie łączyć rozsiane po sieci tropy.

Wspólna podróż zdradziła ich uczucie

O Kaeyrze i Krzysztofie Zalewskim zrobiło się głośno na początku 2026 roku. Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z podróży do Egiptu. Wśród wakacyjnych kadrów internauci dostrzegli Zalewskiego. Para nie ogłosiła oficjalnie, że jest razem, jednak wspólny wyjazd i swoboda, z jaką zachowywali się w swoim towarzystwie, wywołały lawinę komentarzy.

Później pojawiły się pierwsze pogłoski o kryzysie. W czerwcu Kaeyra i Zalewski zostali jednak sfotografowani razem w Warszawie. Nie szczędzili sobie czułości, dlatego wydawało się, że postanowili dać swojej relacji kolejną szansę. Jak dziś wiadomo, próba ratowania związku nie zakończyła się szczęśliwie.

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Kaeyra przelała emocje na papier

Pierwszą wyraźną wskazówką, że w życiu wokalistki doszło do bolesnego rozstania, było opublikowane przez nią nagranie. Kaeyra zdradziła, że zaledwie tydzień po zakończeniu relacji napisała o niej piosenkę. 10 września ukazał się jej nowy utwór „na moje nieszczęście”. Artystka przyznała, że w tym trudnym momencie szczególnie potrzebowała znaleźć się w studiu. To właśnie muzyka pomogła jej uporządkować uczucia i opowiedzieć o tym, przez co przechodziła. – Potrzebowałam wylać te emocje – wyznała.

Czy Kaeyra i Zalewski zostaną przyjaciółmi?

Kaeyra nie ukrywa, że jest jeszcze za wcześnie, aby myśleć o przyjaźni z byłym partnerem. Wokalistka potrzebuje dystansu i czasu, by zamknąć ten etap swojego życia.

Myślę, że potrzebuję czasu. Może kiedyś, ale na początku to myślę, że nie

– powiedziała. Nie wykluczyła jednak całkowicie, że Zalewski mógłby pojawić się na widowni „Tańca z Gwiazdami”. Przyznała z uśmiechem, że muzyk bywa nieprzewidywalny. Na razie Kaeyra skupia się na udziale w programie, w którym tańczy w parze z Kacprem Rutką, oraz na muzyce. I wygląda na to, że właśnie w nowych piosenkach może powiedzieć o swoim rozstaniu znacznie więcej niż w medialnych wywiadach.

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