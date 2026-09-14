ME siatkarzy i bezbłędny start Polaków. Tomasz Fornal zdradza nastroje w kadrze

Reprezentacja Polski czeka na trudniejszych rywali

Obrońcy tytułu prowadzeni przez trenera Nikoli Grbicia perfekcyjnie weszli w mistrzostwa Europy. Polscy zawodnicy odnieśli trzy szybkie zwycięstwa w trzech setach z Macedonią, Portugalią oraz Izraelem. Spotkania te pozwoliły szkoleniowcowi na szeroką rotację składem i przetestowanie wszystkich siatkarzy. Faza grupowa turnieju rozgrywanego w Sofii powoli wkracza jednak w decydującą fazę. Zawodnicy przygotowują się teraz do bardziej wymagających pojedynków.

Przed biało-czerwonymi starcia z zespołami Ukrainy oraz gospodarzami imprezy, czyli Bułgarią. Tomasz Fornal wprost przyznaje, że początkowe mecze nie wyzwalały w drużynie najwyższego poziomu adrenaliny. Różnica klas między zespołami sprawiła, że reprezentacja Polski w siatkówce dążyła przede wszystkim do szybkiego zakończenia spotkań. Celem było zaoszczędzenie jak największej ilości sił przed najważniejszymi meczami. Czas wprowadzający do wielkich sportowych emocji powoli dobiega końca.

"Jednak te emocje były inne i tego się nie da oszukać, Kiedy gra się z Macedonią, Portugalią czy Izraelem, to mecze nie wywołują w nas takiej adrenaliny i tyle emocji, kiedy będziemy np. we wtorek grać z Ukrainą czy z gospodarzem Bułgarią przy pełnej hali. Ale to jest zrozumiałe i normalne. Chcieliśmy jak najszybciej te mecze zakończyć, żeby jak najmniej siły one nas kosztowały. Trener sobie pozmieniał i rotował składem. Wszyscy mieli okazję pograć, także takie fajne wprowadzenie, tylko trochę chyba za długie" - analizował Fornal.

Kiedy zaplanowano mecz Polska – Ukraina?

Spotkanie z niepokonaną dotąd drużyną Ukrainy zaplanowano na wtorek na godzinę 18 czasu polskiego. Przeciwnicy zdołali już sprawić dużą niespodziankę, wygrywając wcześniej z faworyzowaną Bułgarią. Dwudziestodziewięcioletni Tomasz Fornal podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie skupienie się na własnych atutach i narzucenie swojego stylu gry. Zawodnik zaznacza również, że kibice licznie zgromadzeni na trybunach w Bułgarii dodają zespołowi ogromnej motywacji. Siatkarze po każdym meczu chętnie spędzają czas z fanami, dziękując im za wielkie wsparcie.

Ukraińska drużyna, która niedawno dotarła do turnieju finałowego Ligi Narodów, prezentuje wysoki poziom sportowy. Polacy podchodzą do wtorkowego rywala z pełnym szacunkiem i determinacją, ponieważ stawką jest awans z pierwszego miejsca. Tomasz Fornal szczerze przyznaje, że osobiście nie śledzi dogłębnie gry innych drużyn. Dla polskiego przyjmującego priorytetem pozostaje optymalne przygotowanie taktyczne i fizyczne całego zespołu. Utrzymanie najwyższej koncentracji ma zagwarantować Polsce kolejne pewne zwycięstwo w turnieju.