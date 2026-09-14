To tu kręcono film o Jamesie Bondzie. Słynne Casino Royale leży tuż za polską granicą

Zapomnij o Bałkanach! Słynne Casino Royale z Jamesem Bondem, gdzie agent 007 rozgrywał pamiętną partię pokera, wcale nie leży w Czarnogórze, a tuż za polską granicą.

Odkryj Karlowe Wary w Czechach, gdzie kultowy Grandhotel Pupp wcielił się w filmowy Hotel Splendide, a zabytkowe Łaźnie I stały się siedzibą kasyna.

Sprawdź, które filmowe miejsca z "Casino Royale" możesz dziś odwiedzić i poczuć się jak agent 007, podążając śladami Daniela Craiga.

Film "Casino Royale" z Danielem Craigiem w roli agenta 007 miał być opowieścią rozgrywającą się między innymi w Czarnogórze. Jednak ekipa filmowa wcale nie dotarła na Bałkany. Część zdjęć powstała w zachodnich Czechach, przede wszystkim w Karlowych Warach oraz pobliskim miasteczku Loket. Miejsca, które na ekranie wyglądają jak zupełnie inna część Europy, w rzeczywistości można odwiedzić podczas wycieczki po Czechach.

Filmowy dworzec to tak naprawdę kolumnada uzdrowiska

Jednym z ciekawszych przykładów filmowej sztuczki jest scena przyjazdu Bonda i Vesper Lynd. W filmie bohaterowie trafiają do Czarnogóry pociągiem, a następnie ruszają w stronę hotelu. Budynek, który w tej scenie przedstawiony jest jako dworzec, w rzeczywistości nim nie jest. To Kolumnada Młyńska w słynnym uzdrowisku w Karlowych Warach. Charakterystyczna, neorenesansowa konstrukcja doskonale pasowała do założonego klimatu. Wystarczyło odpowiednio ustawić kamerę i filmową oprawę, by dobrze znane czeskie uzdrowisko zaczęło udawać dworzec kolejowy. Co ciekawe, nie wszystkie nakręcone tam ujęcia trafiły ostatecznie do filmu. W okolicy kolumnady realizowano również scenę z bohaterami idącymi w tłumie, ale widzowie nie zobaczyli jej w finalnej wersji produkcji.

OD SERCA: Podróże

Słynny filmowy hotel leży zaledwie rzut beretem od polskiej granicy

Najważniejszą lokalizacją dla fanów filmu jest jednak Grandhotel Pupp. To właśnie ten historyczny hotel wcielił się w filmowy Hotel Splendide. W "Casino Royale" trafiają do niego Bond i Vesper po przyjeździe do Czarnogóry. Filmowcy wykorzystali nie tylko zewnętrzną część obiektu. Wnętrza hotelu również pojawiają się na ekranie. Można rozpoznać między innymi lobby, recepcję, korytarze oraz charakterystyczne drzwi windy. Dla miłośników 007 to miejsce ma jeszcze jeden interesujący szczegół. Przed hotelem znajdują się pamiątkowe tabliczki poświęcone znanym gościom. Wśród nich znalazło się nazwisko Daniela Craiga, który przebywał tutaj w 2006 roku podczas realizacji filmu.

Casino Royale to w rzeczywistości to dom zdrojowy

Największa niespodzianka czeka jednak kawałek dalej, bo to właśnie tam znajduje się słynne filmowe Casino Royale. Tak naprawdę widoczny w ujęciach filmu budynek wcale nie jest prawdziwym kasynem. Za jego siedzibę posłużył... dom zdrojowy Łaźnie I w Karlowych Warach. Z zewnątrz budynek ma charakterystyczną fasadę, którą fani filmu mogą kojarzyć z materiałów promujących "Casino Royale". To właśnie tutaj powstała część scen rozgrywających się w kasynie. Filmowcy wykorzystali między innymi klatkę schodową oraz dużą salę. W środku pojawiły się elementy scenografii potrzebne do stworzenia kasyna. Ustawiono stoły, przygotowano oświetlenie i przystosowano przestrzeń do potrzeb ekipy. Jednak najważniejsza część pokerowej rozgrywki, czyli pomieszczenie, w którym Bond mierzy się przy stole z Le Chiffrem, nie powstała w tym budynku. Zbudowano ją w studiu filmowym Barrandov w Pradze.

Karlowe Wary można dziś zwiedzać śladami 007

Karlowe Wary to niezwykle urokliwe miasto, które zdecydowanie warto odwiedzić, zwłaszcza, iż można zobaczyć w nim wiele miejsc związanych z produkcją "Casino Royale". Kolumnada Młyńska, ulice w uzdrowiskowej części miasta, Grandhotel Pupp czy Łaźnie I są niemalże gotową trasą turystyczną dla fanów Bonda. Jeśli planujecie wycieczkę do Czech i jednocześnie jesteście fanami Jamesa Bonda, Karlowe Wary mogą być strzałem w dziesiątkę!

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