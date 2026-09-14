Klaudia Kazimierska odnosi historyczny sukces. Biegaczka pokazuje prywatne oblicze i miłość do kotów

Sukcesy sportowe i naukowe Klaudii Kazimierskiej

Klaudia Kazimierska zapisała na swoim koncie historyczne zwycięstwo w biegu na 1500 metrów, pokonując rywalki z czasem 3:57,55 podczas sobotnich (12 września) zawodów Ultimate Championship. Polska biegaczka, która na co dzień szlifuje formę w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wybitnie udany sezon. Zaledwie miesiąc wcześniej wywalczyła tytuł wicemistrzyni Europy na tym samym dystansie, a podczas wrześniowego finału Diamentowej Ligi zanotowała najlepszy tegoroczny wynik na świecie, uzyskując 3:54,05. W bieżącym roku lekkoatletka dołożyła do swojej imponującej kolekcji dwa złote medale mistrzostw Polski oraz dwukrotnie ustanawiała nowy rekord kraju na dystansie półtora kilometra. Zawodniczka zachwyca jednak nie tylko na bieżni, ale również w sferze edukacji. W 2025 roku z powodzeniem uzyskała tytuł bakałarza na kierunku analiza matematyczna. Prywatnie znakomita sportsmenka jest wielką miłośniczką zwierząt, a jej serce skradły w szczególności koty. Udostępniane przez nią kadry z domowymi pupilami pokazują łagodniejsze, codzienne oblicze mistrzyni. W przygotowanej galerii prezentujemy nieznane, domowe wcielenie naszej świetnej lekkoatletki.

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Galeria zdjęć Klaudii Kazimierskiej

Prezentujemy zbiór fotografii ukazujących zawodniczkę poza stadionem lekkoatletycznym.

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Klaudia Kazimierska i jej amerykański sen

Znakomita lekkoatletka udowadnia swoim życiorysem, że odważne decyzje przynoszą wymierne efekty. Pięć lat temu sportsmenka z Włocławka postawiła wszystko na jedną kartę, pakując zaledwie dwie walizki oraz zabierając fotografie swoich ukochanych kotów. Klaudia Kazimierska zdecydowała się na całkowitą zmianę życia i przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, co ostatecznie okazało się niezwykle trafnym wyborem nie tylko pod kątem rozwoju czysto sportowego.

Myślę, że pobyt tutaj dużo mnie nauczył, takiej właśnie otwartości, bo ludzie są tutaj otwarci. Często mówią, że to jest fałszywe, że może to nie jest do końca szczere w tym wszystkim, ale według mnie ludzie, którym ja się otaczam, są bardzo szczerzy i są bardzo otwarci i ciepli. Ja tego od nich trochę przejęłam i wydaje mi się, że jak przylatuję do Polski, to nie przełącza mi się ten włącznik na taką trochę polską, słowiańską mentalność, tylko cały czas trzymam się w tym moim amerykańskim luzie i próbuję to przenieść na polski grunt, bo nie musimy się tak wszystkim przejmować. Nie tylko w bieganiu, ale też w życiu!

– podsumowała swoje doświadczenia zza oceanu Klaudia Kazimierska w oficjalnej rozmowie opublikowanej na łamach serwisu Bieganie.pl.