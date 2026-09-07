Łączą ją z Zalewskim, jednak to inny artysta wyznał jej miłość. Kaeyra odpowiedziała

Za nami pierwszy, emocjonujący odcinek 19. edycji "Tańca z gwiazdami". Wśród gwiazd jesiennej odsłony show jest również Kaeyra - urodzona w Stanach Zjednoczonych wokalistka, robiąca karierę na polskiej scenie muzycznej. Karolina Baran, bo tak naprawdę nazywa się wschodząca gwiazda popu, jest bardzo zżyta z Polską, skąd pochodzą jej rodzice i to właśnie tu postanowiła narobić namieszania ze swoją twórczością. W przebiciu się do świadomości słuchaczy z pewnością pomoże jej udział w najpopularniejszym programie rozrywkowym w kraju. Piosenkarce w jej tanecznej przygodzie partneruje nowy tancerz Kacper Rutka.

Andrzej Piaseczny: podkochuję się w Kaeyrze!

Za kulisami Kaeyra może liczyć nie tylko na wsparcie fanów, którzy pokochali jej piosenki, ale również kolegów i koleżanek z branży. Jedną z przychylnych jej osób jest Andrzej Piaseczny, z którym Karolina miała okazję zaśpiewać ponad dekadę temu, o czym wspominała w swoim pierwszym wywiadzie dla Eski, zaraz po wydaniu singla "Sour". Teraz wokalista pojawił się w wizytówce 25-latki. W udostępnionym materiale wideo wyznał, że trochę się w niej podkochuje!

Kaeyra zaskoczona wyznaniem Andrzeja Piasecznego

Kaeyra zaskoczona wyznaniem Piasecznego

Andrzej Piaseczny zaskoczył swoim wyznaniem nie tylko widzów Polsatu, ale również samą Kaeyrę. Wokalistka w rozmowie z Eską przyznała, że występ z piosenkarzem o ugruntowanej pozycji do dziś pozostaje jednym z najważniejszych momentów na jej artystycznej drodze. Co więcej - ona też się w nim podkochuje!

Kocham Andrzeja, naprawdę, ja też się w nim podkochuję! Miałam pierwszy duet z Andrzejem prawie 10 lat temu. I to były naprawdę takie początki. Cieszę się, że Andrzej w ogóle dał mi możliwość, żeby z nim zaśpiewać. Do tej pory ja i moja rodzina wspominamy, że to jest najlepszy duet. Pamiętam te emocje, po prostu to była magia na tej scenie. Jeszcze nie miałam takiego duetu, naprawdę, od tamtego momentu. Cieszę się, że Andrzej w ogóle zgodził się być na mojej wizytówce i mówił takie piękne rzeczy. Jestem po prostu wzruszona - podsumowała młoda piosenkarka.