Zwycięstwo Lecha w Ekstraklasie. Trener Niels Frederiksen ujawnia kluczowy fakt

Trudne starcie i ambitni gracze Lecha Poznań

W sobotnim meczu Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków 3:1, jednak zwycięstwo nie przyszło łatwo. Po niepowodzeniach w Lidze Europy i blamażu z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg w Pucharze Polski, poznaniacy musieli szybko wrócić na właściwe tory. Według Nielsa Frederiksena, duńskiego szkoleniowca, pierwsza połowa przyniosła gospodarzom wiele kłopotów, a tempo udało się podkręcić dopiero po przerwie.

Frederiksen odniósł się również do kwestii motywacji po porażce w rozgrywkach o Puchar Polski. Podkreślił, że czasami rola trenera bywa przeceniana, ponieważ dysponuje grupą bardzo ambitnych piłkarzy. Zawodnicy odczuwali wielką złość po wpadce i chcieli udowodnić swoją wartość w lidze.

"- To był trudny mecz, ale też takiego się spodziewałem. W pierwszej połowie mieliśmy sporo kłopotów, dopiero po przerwie podkręciliśmy tempo i zaczęliśmy stwarzać więcej sytuacji, czym zasłużyliśmy na zwycięstwo. Myślę jednak, że to było najtrudniejsze spotkanie z tych wszystkich wygranych. Wisła to naprawdę mocny zespół, z bardzo dobrą strukturą gry w momencie, gdy jest przy piłce. A gdy jej nie miała, grała bardzo agresywnie w pressingu. Myślę, że było to też dobre widowisko, na wysokim poziomie" – ocenił duński szkoleniowiec.

"- Myślę, że czasami rola trenera w takich sytuacjach jest przeceniana. Mamy grupę bardzo ambitnych piłkarzy, którzy nienawidzą przegrywać i czuli ogromną złość po tamtej porażce. Musieliśmy zamknąć jednak ten rozdział, bo inaczej kręcilibyśmy się w kółko. Gdybyśmy cały czas rozmawiali o tej porażce, o tym, jak bardzo jesteśmy rozczarowani, to mogłyby nam umknąć kolejne mecze. Dlatego musieliśmy zrobić kolejny krok" – podkreślił.

Jak opiekun Białej Gwiazdy ocenił sobotni mecz?

Mariusz Jop, trener Wisły Kraków, przyznał, że rozmiary porażki są nieco zbyt wysokie i jego zespół nie musi się wstydzić zaprezentowanej gry. Według niego kluczowym momentem potyczki okazała się zbyt szybko stracona druga bramka dla Lecha, a nie niewykorzystany rzut karny w końcówce spotkania.

Obecnie Lech Poznań prowadzi w tabeli Ekstraklasy z przewagą trzech punktów nad Górnikiem Zabrze, mając jeden zaległy mecz w stosunku do bezpośrednich rywali. Niels Frederiksen zauważył, że bieżący sezon różni się od poprzedniego. Różnice między czołówką a zespołami z dołu zestawienia są znacznie wyraźniejsze. Lech odniósł 10. zwycięstwo w 12 meczach ligowych, co stanowi bardzo dobry wynik mimo problemów kadrowych.

"- Graliśmy z mistrzem Polski, który ma fantastyczną średnią punktów i wiele indywidualności. Ten wynik jest trochę za wysoki. Dobrze weszliśmy w mecz, Lech miał czyste sytuacje, ale my też mieliśmy momenty, w których brakowało nam trochę jakości i szczęścia" – zaznaczył.

"- Było kilka momentów, które mogły ukierunkować to spotkanie. Za szybko straciliśmy gola przy stanie 1:1. To był ważniejszy moment meczu od niewykorzystanego karnego. Walczyliśmy do końca, chcieliśmy grać o remis. W kilku sytuacjach pokazaliśmy jakość, kreowaliśmy szanse z rywalem, który zasłużenie prowadzi w ekstraklasie" – tłumaczył szkoleniowiec Wisły.