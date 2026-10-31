VolleyWrocław przegrywa z UNI Opole 1:3 w Ekstraklasie siatkarek. Zobacz wynik

Zwycięstwo UNI Opole we Wrocławiu

Drużyna UNI Opole pokonała #VolleyWrocław 3:1 w wyjazdowym spotkaniu Ekstraklasy siatkarek. Przyjezdne wygrały pierwsze dwa sety do 21 i 22. Wrocławianki zdołały odpowiedzieć w trzeciej partii, którą wygrały 25:23.

Czwarty set to jednak zdecydowana dominacja siatkarek z Opola. Gospodynie zdobyły w nim zaledwie 14 punktów, co ostatecznie przypieczętowało zwycięstwo UNI 3:1 w całym meczu.

Składy obu drużyn

W zespole #VolleyWrocław na parkiecie pojawiły się: Karolina Hochołowska, Antonina Stautz, Maja Malczewska, Sara Wąsiakowska, Joanna Garncarz i Natalia Dróżdż. Na pozycji libero zagrała Julia Mazur, a na zmiany wchodziła Mariia Kaplanska.

UNI Opole reprezentowały: Gabriela Makarowska-Kulej, Andriana Pawłyk, Natalia Kecher, Iga Kępa, Vasja Filipović oraz Sydney Palazzolo. W obronie pracowały Klaudia Łyduch i Julia Piotrowska, a ponadto zagrała Daria Wieczorek.