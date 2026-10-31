Zwycięstwo Lecha w Ekstraklasie. Trener Niels Frederiksen nie kryje ulgi

Trudne zwycięstwo Lecha po Pucharze Polski

Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków 3:1 w sobotnim spotkaniu Ekstraklasy. Dla drużyny ze stolicy Wielkopolski było to ważne zwycięstwo Lecha w Ekstraklasie, szczególnie po niespodziewanym odpadnięciu z Pucharu Polski z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Szkoleniowiec Lecha, Niels Frederiksen, docenił klasę rywala, zaznaczając, że krakowianie postawili trudne warunki, zwłaszcza w pierwszej połowie.

Trener Lecha podkreślił, że mimo słabszych wyników w innych rozgrywkach, w Ekstraklasie jego drużyna prezentuje się bardzo dobrze. Zwycięstwo nad Wisłą nie przyszło łatwo, a o sukcesie zadecydowała lepsza gra w drugiej odsłonie meczu. Według Duńczyka, starcie z "Białą Gwiazdą" było bardzo wymagające ze względu na agresywny pressing rywala.

"To był trudny mecz, ale też takiego się spodziewałem. W pierwszej połowie mieliśmy sporo kłopotów, dopiero po przerwie podkręciliśmy tempo i zaczęliśmy stwarzać więcej sytuacji, czym zasłużyliśmy na zwycięstwo. Myślę jednak, że to było najtrudniejsze spotkanie z tych wszystkich wygranych. Wisła to naprawdę mocny zespół, z bardzo dobrą strukturą gry w momencie, gdy jest przy piłce. A gdy jej nie miała, grała bardzo agresywnie w pressingu. Myślę, że było to też dobre widowisko, na wysokim poziomie" – ocenił duński szkoleniowiec.

Sytuacja w tabeli Ekstraklasy po meczu Lecha?

Trener Wisły Kraków, Mariusz Jop, stwierdził, że wynik 3:1 nie w pełni oddaje przebieg spotkania. Jego zdaniem drużyna z Krakowa pokazała jakość i mogła liczyć na lepszy rezultat. Kluczowym momentem, według Jopa, była szybka utrata drugiego gola tuż po wyrównaniu, a nie niewykorzystany rzut karny w końcówce spotkania.

Lech Poznań prowadzi w tabeli Ekstraklasy, mając trzy punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze i jeden zaległy mecz. Niels Frederiksen zauważył, że obecny sezon różni się od poprzedniego, a czołówka ligi punktuje bardzo regularnie. Zwrócił też uwagę na fakt, że jego zespół odniósł 10 zwycięstw w 12 meczach, co jest świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę problemy z kontuzjami.