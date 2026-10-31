UNI Opole pokonuje #VolleyWrocław w Ekstraklasie. Ile setów potrzebowały do wygranej?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-31 22:16

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy siatkarek zespół UNI Opole odniósł cenne wyjazdowe zwycięstwo nad #VolleyWrocław. Spotkanie zakończyło się ostatecznie rezultatem 3:1 dla przyjezdnych, choć wrocławianki tanio skóry nie sprzedały.

Siatkarki skaczące do bloku przy siatce podczas ataku rywalki. O meczu UNI Opole z VolleyWrocław przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarka w niebieskim stroju atakuje piłkę nad siatką, podczas gdy dwie zawodniczki w zielonych strojach skaczą do bloku.

Zwycięstwo Opolanek na wyjeździe

Siatkarki UNI Opole zapisały na swoim koncie cenne zwycięstwo w rozgrywkach Ekstraklasy siatkarek, pokonując drużynę #VolleyWrocław wynikiem 3:1. Pierwsze dwie odsłony meczu padły łupem przyjezdnych, które triumfowały odpowiednio 25:21 oraz 25:22. Gospodynie przez długi czas stawiały silny opór, jednak w decydujących momentach brakowało im skuteczności.

Wrocławianki zdołały odgryźć się rywalkom w trzeciej partii, którą wygrały zacięcie 25:23, co dało im nadzieję na doprowadzenie do tie-breaka. Czwarty set to jednak zdecydowana dominacja zawodniczek z Opola, które pewnie zwyciężyły 25:14, kończąc całe spotkanie. Dzięki takiemu obrotowi spraw to przyjezdne mogły cieszyć się z końcowego triumfu.

Kto wystąpił w obu drużynach?

W barwach #VolleyWrocław od pierwszych minut na parkiecie walczyły Karolina Hochołowska, Antonina Stautz, Maja Malczewska, Sara Wąsiakowska, Joanna Garncarz oraz Natalia Dróżdż. Na pozycji libero wystąpiła Julia Mazur, a w trakcie trwania meczu szansę gry otrzymała także Mariia Kaplanska. Pomimo rotacji w składzie, gospodynie musiały ostatecznie uznać wyższość świetnie dysponowanych przeciwniczek.

Z kolei zwycięska ekipa UNI Opole zaprezentowała się w zestawieniu: Gabriela Makarowska-Kulej, Andriana Pawłyk, Natalia Kecher, Iga Kępa, Vasja Filipović i Sydney Palazzolo. Linię defensywną zabezpieczały Klaudia Łyduch oraz Julia Piotrowska grające na pozycji libero, a skład uzupełniła Daria Wieczorek. Pełna mobilizacja całej kadry pozwoliła opolskiej drużynie na odniesienie ważnego zwycięstwa w wyjazdowym starciu.

 

ROLKI