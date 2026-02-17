Modowy koszmar sprzed lat wraca do łask. Natasza Urbańska już je nosi

Natasza Urbańska, ikona stylu, zaskoczyła na koncercie jubileuszowym odważną stylizacją.

Piosenkarka zaprezentowała się w elemencie garderoby, który przez lata uznawano za "modowy koszmarek".

Sprawdź, jak nosić ten element stylizacji, aby wyglądała gustownie.

Pamiętacie białe kozaki? Jeszcze do niedawna uznawane za synonim kiczu i obciachu oraz relikty lat 90. i wczesnych 2000. Długo kojarzone z tandetnymi stylizacjami i modowymi wpadkami, dziś - ku zaskoczeniu wielu - powracają na salony i zaczynają dyktować trendy! Czyżby nadchodził zmierzch królestwa klasycznej czerni i brązu? Białe kozaki, przez lata wyśmiewane i spychane na modowe marginesy, nagle ponownie wracają do łask. Projektanci lansują je na wybiegach, influencerki prezentują w stylizacjach, a celebrytki już zakładają je do swoich stylizacji. A kiedy gwiazda formatu Nataszy Urbańskiej, znana z wyczucia stylu i odważnych, choć często ryzykownych wyborów, pojawia się w białych kozakach, to znak, że białe kozaki niebawem będę jednym z najważniejszych modowych trendów.

Białe kozaki wracają do łask. Natasza Urbańska zadała w nich szyku podczas jubileuszowego koncertu

Choć dla wielu białe kozaki nadal pozostają symbolem modowego kiczu, to Natasza Urbańska, która nie boi się eksperymentować z modą, udowadnia, że białe kozaki, odpowiednio zestawione, mogą wyglądać stylowo i nowocześnie. Piosenkarka podczas ostatniego koncertu zaprezentowała kilka stylizacji. Jedną z nich była elegancka, długa biała suknia z efektownym rozcięciem. Wokalistka, która świętuje trzydziestolecie działalności artystycznej, dodała swojej stylizacji nieco pikanterii, zakładając białe kozaki na szpilce, które sięgały jej za kolano. Trzeba przyznać, że w tym wydaniu prezentowały się one bardzo gustownie.

Jak nosić białe kozaki, aby uniknąć modowej wpadki?

Białe kozaki to wymagający element garderoby, który łatwo może zdominować całą stylizację, a także w niektórych stylizacjach może wyglądać tandetnie. Kluczem do sukcesu jest umiar i świadomy dobór pozostałych elementów. Aby tego uniknąć wystarczy trzymać się kilku zasad. Białe kozaki najlepiej prezentują się w połączeniu z minimalistycznymi ubraniami o prostych krojach i stonowanych kolorach - właśnie na takie zestawienie zdecydowała się Natasza Urbańska. Można również zestawić białe kozaki z ciemnymi ubraniami, np. czarną sukienką lub granatowymi jeansami, co stworzy ciekawy kontrast i doda stylizacji charakteru. Warto bawić się także fakturami, np. zestawić białe kozaki z dzianinową sukienką lub skórzaną kurtką.