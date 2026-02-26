Wielkopowierzchniowy sklep Agaty w Mysiadle już otwarty dla klientów

Mieszkańcy Mysiadła i okolic od dłuższego czasu wyczekiwali otwarcia sklepu, którego całkowita powierzchnia wynosi 15 900 metrów kwadratowych. Powierzchnię handlową nowego punktu Agaty stanowi szeroka, imponująca oferta różnorodnych mebli do salonu, sypialni, jadalni, pokoju dziecięcego i młodzieżowego, czy też domowego biura. W sklepie znalazły się także studia projektowe mebli kuchennych pod wymiar pomieszczenia oraz szaf. Uzupełnienie asortymentu meblowego stanowi ogromny wybór akcesoriów i dekoracji – lamp, dywanów, tekstyliów, modnych i przydatnych gadżetów do wyposażenia kuchni, jadalni czy salonu. Wszystko to produkty zgodne z najnowszymi trendami w aranżacji wnętrz i co ważne – na każdą kieszeń. Dla osób, które chcą stylowo urządzić swoje cztery kąty, nie wydając na to dużego budżetu, dostępna jest m.in. flagowa linia produktów marki pod nazwą „Zobacz jak Tanio”.

Od czwartku do soboty na odwiedzających Agatę w Mysiadle czekać będzie też szereg dodatkowych atrakcji. Klienci zakupią wybrane produkty korzystając z ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Rabaty do 30% na tysiące produktów albo 20 rat 0%”. W jej ramach w specjalnej cenie znajdą m.in. meble kuchenne Qubik, wybrane materace, stoły i krzesła, a także stylowe tekstylia. Oprócz wspomnianej promocji, będą mogli skorzystać ze specjalnej gazetki z rabatami na produkty, przygotowanej przez markę z okazji otwarcia.

- Ta inwestycja to dla nas niezwykle ważne przedsięwzięcie w regionie – komentuje otwarcie Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny w Agacie. – Podejmując decyzje o poszukiwaniu nowych lokalizacji dla naszych sklepów, zwracamy uwagę przede wszystkim na potrzeby społeczności, które oczekują dostępu do naszej oferty. Dlatego też otwarcie kolejnego punktu w okolicy Warszawy, w której funkcjonują już dwa wielkopowierzchniowe sklepy Agaty, uznaliśmy za decyzję strategiczną – dodaje Przemysław Gurban.

Niezależenie od dużych sklepów, firma Agata zgodnie ze swoją strategią rozwija także koncept mniejszych punktów sprzedaży, zlokalizowanych w galeriach i parkach handlowych. Kilka dni temu taki butikowy format sieci otworzono w Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce.

Materiał reklamowy