Natasza Urbańska walczy z nowotworem i nie rezygnuje z pracy. Zaskakujące wieści z otoczenia gwiazdy

Natasza Urbańska ma nowotwór. Gwiazda podała przykre wieści

Natasza Urbańska od wielu lat jest aktywna na rodzimym rynku muzycznym i teatralnym. Swoją karierę zaczynała jako młoda dziewczyna w warszawskim teatrze Studio Buffo, gdzie udowodniła, że dysponuje ogromnym talentem, urodą oraz sceniczną charyzmą. Obecnie uchodzi za jedną z najbardziej zapracowanych postaci w polskim show-biznesie. Od samego początku swojej zawodowej drogi, gwiazda rzadko robiła sobie dłuższe urlopy od pracy.

Pod koniec ubiegłego roku piosenkarka zaczęła celebrować 30. rocznicę swojej obecności na scenie. Niestety, niedawno Natasza Urbańska musiała anulować zaplanowane wcześniej koncerty. W środę gwiazda udostępniła emocjonalne oświadczenie, w którym ujawniła, że cierpi na nowotwór i aktualnie przechodzi leczenie onkologiczne.

Zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Moi bliscy, lekarze, którzy mnie prowadzą - wszyscy jesteśmy dobrej myśli, ale musiałam zwolnić. Takie koncerty, prawie trzygodzinne, w tym czasie są nie do wykonania. Terapia zabiera mi moje siły witalne, zabiera mi tym samym zdrówko - mówiła na nagraniu.

W swoim wystąpieniu wokalistka zaznaczyła, że jest pod stałą opieką medyczną, a zarówno lekarze, jak i jej rodzina optymistycznie patrzą w przyszłość. Urbańska nie ukrywa jednak, że proces leczenia znacząco odbija się na jej codziennym funkcjonowaniu i kondycji.

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Z uwagi na stan zdrowia wokalistka musiała zrezygnować ze swoich koncertów jubileuszowych. Mimo zmagania się z nowotworem nie zamierza całkowicie odcinać się od pracy. Jak zaznaczyła, pojawia się na różnych wydarzeniach oraz w telewizji, kiedy tylko pozwala jej na to samopoczucie. Menadżerka gwiazdy zdradziła "Faktowi", że Natasza jest w trakcie tworzenia nowych utworów.

Taka postawa niepokoi znajomych gwiazdy ze Studia Buffo, którzy od dłuższego czasu namawiają ją do odpoczynku. Wokalistka ma jednak problem z rezygnacją z aktywności zawodowej.

Na razie odwołaliśmy jej jubileuszowe koncerty, bo one są niezwykle eksploatujące. Nie dałaby rady. Wszyscy wręcz prosiliśmy ją, żeby nie szalała. Mówiliśmy jej, że w ogóle nie powinna teraz występować. Ale Natasza nie umie usiedzieć w domu. Przychodzi i gra w drużynie. Na szczęście zgodziła się, że tych koncertów nie zagra - mówiła "Faktowi" związana ze Studiem Buffo Halina Tabęcka.

Oświadczenie Nataszy Urbańskiej spotkało się z lawiną wsparcia ze strony internautów, a także jej kolegów i koleżanek z branży. "Natasza!!! Wracaj do zdrowia!!! Wszystko inne na Ciebie poczeka!" – skomentowała Małgorzata Kożuchowska. Z kolei Katarzyna Zielińska napisała: "Natasza!!!!!! Wysyłam mnóstwo siły i dobrych myśli! Teraz czas dla Ciebie a potem będziemy Cię znowu podziwiać na scenie!".

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