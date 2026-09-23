Natasza Urbańska opowiedziała o swojej chorobie. "Jestem w trakcie leczenia onkologicznego"

23 września Natasza Urbańska zamieściła w sieci specjalne wideo, w którym postanowiła podzielić się z fanami prawdą o swoim samopoczuciu. Gwiazda nie kryła przed widzami, że nagrywanie takich słów wiąże się dla niej z ogromnym stresem i niepokojem.

Natasza Urbańska walczy z chorobą nowotworową. Opublikowała wideo

Na początku materiału opublikowanego na Instagramie piosenkarka przyznała, że to wyznanie przychodzi jej z wielkim trudem. Głównym celem nagrania było wyjaśnienie fanom, dlaczego musiała zrezygnować z zaplanowanych wcześniej aktywności scenicznych w ostatnim czasie.

To będzie trudny post. Chyba jeden z trudniejszych. Ale mam dla was pewną wiadomość. (...) Chciałabym podzielić się z wami ważną informacją na temat mojego zdrowia. Otóż zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jestem w trakcie leczenia onkologicznego.

W dalszej części piosenkarka zapewniła, że znajduje się w dobrych rękach, a eksperci czuwający nad jej zdrowiem patrzą w przyszłość z optymizmem. Zwróciła jednak uwagę, że medyczne procedury mocno ograniczają jej codzienną aktywność i zabierają dużo energii.

Musiałam zwolnić. Takie koncerty, prawie trzygodzinne, w tym czasie są nie do wykonania. Ta terapia zabiera mi moje siły witalne.

Natasza Urbańska odwołuje część występów z powodu stanu zdrowia

Nieoczekiwana diagnoza pokrzyżowała artystce zawodowy kalendarz. Urbańska wyznała, że najtrudniejszą decyzją była dla niej konieczność anulowania występów organizowanych z okazji jubileuszu jej pracy scenicznej.

Ostatnio byłam zmuszona odwołać wiele koncertów, w tym obchody mojego 30-lecia. Bardzo ważne koncerty dla mnie, które już były wyprzedane.

Mimo diagnozy artystka deklaruje, że nie chce zupełnie rezygnować z publicznych wystąpień. W miarę możliwości fizycznych stara się nadal brać udział w wydarzeniach telewizyjnych i mniejszych koncertach, jednak jej priorytetem jest teraz słuchanie sygnałów płynących z organizmu.

Natasza Urbańska nadal aktywna na scenie w miarę możliwości

Gwiazda pragnie zachować kontakt ze swoimi odbiorcami i deklaruje obecność na scenie w momentach lepszego samopoczucia. Piosenkarka zwróciła się również do widzów z prośbą o wsparcie mentalne i pozytywne nastawienie w tym trudnym czasie.

Nie rozstaję się ze sceną. Jak tylko mogę, pojawiam się podczas koncertów czy programów telewizyjnych. Bardzo was proszę o wyrozumiałość, o odrobinę ciepła, kiedy myślicie o mnie.

W podsumowaniu swojego wyznania Urbańska poprosiła fanów o jedno: aby nie zapominali o badaniach kontrolnych i stawiali własne zdrowie na pierwszym miejscu.

Namawiam was, żebyście dbali o siebie, żebyście się badali, bo, kochani, profilaktyka jest bardzo ważna.

Gwiazda nie sprecyzowała, o jakim dokładnie schorzeniu mowa, ani jak długo potrwa proces rekonwalescencji. Pewne jest jednak, że kluczowym celem na najbliższe miesiące jest dla niej odzyskanie zdrowia.

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