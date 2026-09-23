Znamy rywala Polaków w półfinale mistrzostw Europy. Czeka nas siatkarski klasyk

Piątkowe starcie w Mediolanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Reprezentacje Polski i Słowenii zmierzą się na etapie półfinału mistrzostw Starego Kontynentu już po raz czwarty z rzędu, co tworzy niesamowitą historię tej rywalizacji. W edycjach z 2019 oraz 2021 roku lepsi okazywali się nasi rywale, triumfując w stosunku 3:1. Z kolei dwa lata temu to Biało-Czerwoni zdołali zrewanżować się przeciwnikom, wygrywając z nimi dokładnie takim samym rezultatem, by ostatecznie sięgnąć po upragnione złoto.

W równoległej drabince turniejowej miejsce w najlepszej czwórce zagwarantowała sobie już reprezentacja Francji. Trójkolorowi wciąż oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie wieczornego spotkania, w którym Włosi podejmą kadrę Finlandii. Ewentualny triumf gospodarzy sprawi, że w decydującej fazie imprezy zobaczymy w pełni identyczny zestaw drużyn, jak miało to miejsce podczas czempionatu w Rzymie w 2023 roku.

Wszystkie batalie półfinałowe zostały oficjalnie zaplanowane przez organizatorów na najbliższy piątek, co daje zawodnikom precyzyjny plan na nadchodzące dni.

Decydujące starcia o medale odbędą się zaledwie dobę później. W sobotę mediolańska hala ugości zarówno uczestników pojedynku o brązowy krążek, jak i wielkiego finału całej imprezy.