Znamy rywala Polaków w półfinale mistrzostw Europy. Czeka nas siatkarski klasyk

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-09-23 19:04

Reprezentacja Słowenii stanie na drodze polskich siatkarzy w walce o finał mistrzostw Europy. Nasi rywale rozprawili się w Turynie z reprezentacją Belgii, wygrywając 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13). Dzień wcześniej polska kadra pewnie pokonała Niemców w trzech setach i zachowała szanse na obronę tytułu.

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Autor: Marcin Gadomski/Super Express

Piątkowe starcie w Mediolanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Reprezentacje Polski i Słowenii zmierzą się na etapie półfinału mistrzostw Starego Kontynentu już po raz czwarty z rzędu, co tworzy niesamowitą historię tej rywalizacji. W edycjach z 2019 oraz 2021 roku lepsi okazywali się nasi rywale, triumfując w stosunku 3:1. Z kolei dwa lata temu to Biało-Czerwoni zdołali zrewanżować się przeciwnikom, wygrywając z nimi dokładnie takim samym rezultatem, by ostatecznie sięgnąć po upragnione złoto.

W równoległej drabince turniejowej miejsce w najlepszej czwórce zagwarantowała sobie już reprezentacja Francji. Trójkolorowi wciąż oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie wieczornego spotkania, w którym Włosi podejmą kadrę Finlandii. Ewentualny triumf gospodarzy sprawi, że w decydującej fazie imprezy zobaczymy w pełni identyczny zestaw drużyn, jak miało to miejsce podczas czempionatu w Rzymie w 2023 roku.

Wszystkie batalie półfinałowe zostały oficjalnie zaplanowane przez organizatorów na najbliższy piątek, co daje zawodnikom precyzyjny plan na nadchodzące dni.

Decydujące starcia o medale odbędą się zaledwie dobę później. W sobotę mediolańska hala ugości zarówno uczestników pojedynku o brązowy krążek, jak i wielkiego finału całej imprezy.

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