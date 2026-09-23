Mistrzostwa Europy siatkarzy. Z kim Polacy zagrają w półfinale?

Słowenia rywalem Polski w półfinale

Słoweńcy pokonali w Turynie reprezentację Belgii 3:1 w meczu ćwierćfinałowym. Poszczególne sety zakończyły się wynikami 25:22, 25:22, 20:25 oraz 25:13. Zwycięstwo to zagwarantowało im awans do strefy medalowej prestiżowego turnieju. Tym samym Słowenia zmierzy się z Polską w walce o finał mistrzostw. Polacy gładko pokonali w swoim wtorkowym ćwierćfinale drużynę Niemiec 3:0.

Zespół prowadzony przez trenera Nikolę Grbicia przystępuje do tego starcia jako obrońca tytułu. W półfinale, który zaplanowano na piątek w Mediolanie, dojdzie do niezwykle interesującej konfrontacji. Będzie to powtórka półfinałowego starcia z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 oraz 2021 roku reprezentacja Polski musiała uznać wyższość Słoweńców, przegrywając po 1:3. Jednak w 2023 roku Polacy zwyciężyli 3:1 i ostatecznie zdobyli upragnione złote medale.

Kto zagra w drugim półfinale?

Oprócz Polski i Słowenii, w gronie najlepszych czterech drużyn znajduje się już Francja. Trójkolorowi wciąż czekają na ostateczne rozstrzygnięcie ostatniego meczu ćwierćfinałowego. Ich przeciwnikiem będzie zwycięzca wieczornego spotkania, w którym Włochy zmierzą się z Finlandią. Rywalizacja ta również odbywa się na parkietach we włoskim Turynie. Jeśli gospodarze turnieju odniosą zwycięstwo, skład półfinalistów będzie identyczny jak trzy lata temu w Rzymie.

Decydujące mecze całego turnieju zostaną rozegrane we włoskim Mediolanie. Półfinałowe starcia odbędą się w najbliższy piątek. Następnego dnia zaplanowano natomiast spotkanie o brązowy medal oraz wielki finał. Dla podopiecznych Nikoli Grbicia jest to kluczowy moment w walce o utrzymanie mistrzowskiego tytułu. Słoweńcy na pewno postawią twarde warunki, co gwarantuje kibicom ogromne emocje na siatkarskim parkiecie.