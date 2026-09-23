Policja zamknęła sprawę Krystiana Bielika. Reprezentant Polski przeprosił kibica po incydencie

Sytuacja miała miejsce na początku września, gdy drużyna Cardiff City, w której występuje Krystian Bielik, grała mecz wyjazdowy z Portsmouth. Gospodarze prowadzili wówczas 2:0. W pewnym momencie doszło do konfrontacji między polskim pomocnikiem a jednym z fanów miejscowej drużyny. Na udostępnionym wideo można zaobserwować, jak piłkarz łapie kibica w rejonie szyi, na co ten reaguje uderzeniem w twarz. Ostatecznie agresywny sympatyk musiał opuścić trybuny, a reprezentant Polski uniknął jakiejkolwiek kary indywidualnej ze strony arbitra.

Trener drużyny z Walii tłumaczył po meczu, że to jego podopieczny stał się ofiarą ataku i zareagował na prowokację. Mimo tych wyjaśnień sprawą zajęły się brytyjskie organy ścigania, które postanowiły zbadać cały incydent.

Okazało się jednak, że Krystian Bielik może odetchnąć z ulgą, ponieważ sprawa nie trafi na wokandę. Śledztwo zostało oficjalnie zakończone, a obie zaangażowane osoby postanowiły załatwić spór poza salą sądową.

Krystian Bielik przeprosił. Oświadczenie brytyjskiej policji

– W związku ze zdarzeniem z udziałem kibica Portsmouth FC i zawodnika Cardiff, do którego doszło 5 września 2026 roku na Fratton Park, zakończyliśmy nasze dochodzenie. Po rozmowie ze zgłaszającym oraz przeanalizowaniu wszystkich dostępnych dowodów sprawa została rozwiązana w drodze pozasądowego porozumienia, na które zgodzili się wszyscy zaangażowani. W ramach tego rozwiązania zawodnik przeprosił kibica. Sprawa jest obecnie uznana za zamkniętą i w związku z tym zdarzeniem nie będą podejmowane żadne dalsze działania –

Zakończenie policyjnego dochodzenia nie oznacza jednak dla Polaka pełnego spokoju, ponieważ incydent przykuł uwagę władz angielskiego futbolu (FA). Krystian Bielik będzie musiał złożyć w najbliższym czasie stosowne wyjaśnienia przed komisją dyscyplinarną. Możliwe, że federacja nałoży na niego grzywnę lub zakaże mu gry w kilku najbliższych spotkaniach.

– Krystian Bielik z Cardiff City został oskarżony o niewłaściwe zachowanie w związku z meczem EFL Championship przeciwko Portsmouth, rozegranym 5 września. Zarzuca mu się, że około 71. minuty meczu zachował się w niewłaściwy sposób. Krystian Bielik ma czas do 25 września na przedstawienie swojej odpowiedzi –