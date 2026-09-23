Tymoteusz Puchacz marzy o Premier League. Padły konkretne słowa o transferze

Tymoteusz Puchacz bryluje w Azerbejdżanie

Od ubiegłego sezonu Tymoteusz Puchacz broni barw azerskiego Sabah Baku. Transfer przyniósł 27-latkowi wyraźną zwyżkę formy. Defensor błyskawicznie wywalczył sobie pewne miejsce w wyjściowej jedenastce, stając się jedną z najważniejszych postaci całej drużyny. Świetna postawa w klubie zaowocowała powrotem do kadry narodowej. Zawodnik założył koszulkę z orzełkiem na piersi po niemal dwuletniej nieobecności w reprezentacji Polski.

Marzenie o grze w Anglii. Puchacz szczery do bólu

W niedawnym wywiadzie dla TVP Sport obrońca odniósł się do ewentualnego powrotu do silniejszych europejskich lig. Obecnie zawodnik nie planuje opuszczać stolicy Azerbejdżanu, jednak ma swój jasny, sportowy cel. Polakowi brakuje do pełni szczęścia występów w angielskiej Premier League. Puchacz wprost zadeklarował chęć gry w dowolnej drużynie z tamtejszej elity, jeśli tylko pojawiłaby się taka okazja.

– To może być przepustka do powrotu, ale nic na siłę. W Baku jest mi dobrze, jestem ważną postacią w drużynie i cieszę się z tego, co mam. Żyje mi się dobrze, w Baku jest europejsko, czysto i bezpiecznie. Tak jak powiedziałem – do spełnienia sportowych marzeń zostało mi jedno: zagrać w Premier League. Zawsze chciałem wystąpić w Lechu, w reprezentacji Polski oraz w Lidze Mistrzów. Występowałem już Championship w barwach Plymouth Argyle mierzyłem się z Liverpoolem w FA Cup [Plymouth sensacyjnie ograło The Reds], ale to nie to samo. Do Premier League poszedłbym do każdego klubu, nawet Coventry czy Hull – powiedział Tymoteusz Puchacz w rozmowie z TVP Sport.

W obecnych rozgrywkach Puchacz ma okazję rywalizować ze swoim zespołem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Swój debiut w tych elitarnych zmaganiach obrońca zaliczył na słynnym Old Trafford, gdzie azerska ekipa zmierzyła się z Manchesterem United. Kalendarz rozgrywek przewiduje również starcie z innymi piłkarskimi potęgami, w tym z Barceloną.