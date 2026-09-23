Enea AZS Politechnika Poznań odpada z Euroligi. Co czeka polski zespół

Wysoka skuteczność gospodyń w pierwszej połowie

Wicemistrzynie Polski uległy w Wilnie miejscowej drużynie Kibirkstis-TOKS 69:91 w meczu pierwszej rundy eliminacji Euroligi koszykarek. Gospodynie spotkania od samego początku narzuciły wysokie tempo gry i mogły pochwalić się znakomitą skutecznością rzutową. Po zaledwie dziesięciu minutach rywalizacji mistrzynie Litwy zapisały na swoim koncie aż trzydzieści punktów. Ofensywa wileńskiego zespołu funkcjonowała bez zarzutu, co utrudniało polskiej obronie nawiązanie wyrównanej walki. Wynik pierwszej kwarty ustalił się na poziomie 30:20 dla drużyny z Wilna.

Nadzieję w szeregi poznańskiej drużyny wlewały udane akcje nowej rozgrywającej Feyondy Fitzgerald oraz kapitan zespołu Jovany Popović. Amerykańska zawodniczka zdobyła łącznie dwadzieścia dwa punkty, z kolei serbska koszykarka dołożyła czternaście punktów. Kiedy Fitzgerald trafiła rzut z dystansu, strata wicemistrzyń Polski stopniała do zaledwie pięciu oczek. W piętnastej minucie na tablicy wyników widniał rezultat 34:30 dla gospodyń. Odpowiedź rywalek była jednak natychmiastowa, ponieważ Francuzka Zoe Wadoux oddała dwa celne rzuty zza linii 6,75 metra.

Z kim zagrają poznanianki w Pucharze Europy?

Po zmianie stron przewaga litewskiego zespołu oscylowała stale w granicach ośmiu do dziesięciu punktów. Podopieczne trenera Wojciecha Szawarskiego, które przystąpiły do tego spotkania osłabione brakiem nowo pozyskanej Anny Jakubiuk, zaczęły opadać z sił. Zmęczenie polskiej ekipy przełożyło się na przebieg końcówki trzeciej kwarty, która była już całkowicie zdominowana przez mistrzynie Litwy. Ostatnie dziesięć minut spotkania miało jednostronny charakter, a gospodynie spokojnie kontrolowały wypracowane wcześniej wysokie prowadzenie. Poznańska drużyna przegrała cały mecz różnicą dwudziestu dwóch punktów.

Porażka w pierwszej rundzie eliminacyjnej oznacza, że Enea AZS Politechnika Poznań musi odłożyć plany o występach w Eurolidze na kolejne lata. Koszykarki z Wielkopolski nie kończą jednak swojej przygody na arenie międzynarodowej. Zespół prowadzony przez Wojciecha Szawarskiego został przypisany do grupy H w ramach rozgrywek o Puchar Europy. Kolejnymi rywalkami wicemistrzyń Polski będą europejskie marki, takie jak szwajcarski BCF Fribourg, francuski Landerneau Bretagne Basket oraz włoski zespół Autosped BCC Castelnuovo. Z kolei triumfatorki z Wilna zagrają w decydującej fazie eliminacji z węgierskim Sopronem Basket.