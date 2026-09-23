Agnieszka Serafin z "Rolnik szuka żony" w ciąży. Uczestniczka pokazała brzuszek

Uczestniczka „Rolnik szuka żony” znalazła szczęście. Agnieszka Serafin zakochana

„Rolnik szuka żony” niezmiennie przyciąga tłumy przed telewizory i cieszy się statusem jednego z najchętniej oglądanych formatów w Polsce. Przez trzynaście edycji show udowodniło, że przed kamerami można naprawdę się zakochać. Stałym punktem programu jest niezastąpiona Marta Manowska, która służy radą i dobrym słowem poszukującym drugiej połówki.

W ubiegłym roku w programie pojawiła się Agnieszka Serafin. Pracująca w Londynie jako trenerka personalna kobieta zdecydowała się zawalczyć o serce Krzysztofa z Podlasia. Widzowie początkowo byli przekonani, że tych dwoje połączyło głębokie uczucie. Finałowy odcinek 12. sezonu „Rolnik szuka żony” przyniósł jednak rozczarowanie – ich związek nie przetrwał próby czasu.

Krzysztof odnalazł szczęście u boku innej partnerki, co zrelacjonował nawet na kanapach „Pytania na śniadanie”. Dla Agnieszki miniony rok również był przełomowy. Trenerka zdecydowała się na powrót do Polski z tęsknoty za bliskimi, o czym opowiadała w śniadaniówce TVP. W kraju nad Wisłą zbudowała relację z Mateuszem. O nowym partnerze pisała wymownie w sieci, informując, że odpowiedni mężczyzna zdołał stopić serce „królowej lodu”.

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Agnieszka Serafin zostanie mamą. Gwiazda „Rolnik szuka żony” pokazała urocze nagranie

Niedawno była uczestniczka poinformowała fanów o zakupie własnego mieszkania. Teraz podzieliła się kolejnym sukcesem w życiu prywatnym. Agnieszka opublikowała w sieci rozczulające nagranie. Na wideo ubrana w letnią stylizację kobieta rozwiesza małe ubranka, co jednoznacznie wskazuje, że wkrótce zostanie mamą.

Niektóre marzenia są po prostu ważniejsze od wszystkich innych. Przede mną miesiące pełne nowych emocji, oczekiwania i przygotowań do najpiękniejszej roli w moim życiu. Trudno opisać, ile szczęścia mieści się teraz w moim sercu… Moje największe marzenie właśnie się spełnia… będę MAMĄ! - napisała w opisie nagrania.

Pod nagraniem natychmiast posypały się serdeczne gratulacje od internautów.

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Wiktor z „Rolnik szuka żony” opowiedział o programie i listach