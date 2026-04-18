Michał Szpak szczerze o bolesnym rozstaniu. "Czułem się jak w więzieniu"

Michał Szpak to bez wątpienia jedna z najbardziej kolorowych i charyzmatycznych gwiazd w polskim show-biznesie. Piosenkarz od lat przyciąga uwagę fanów nie tylko swoim potężnym wokalem, ale także odważnym wizerunkiem i życiem osobistym, które często jest obiektem medialnych spekulacji. Przy okazji wydania najnowszego singla muzyk zdecydował się na rzadkie wyznanie dotyczące swoich spraw sercowych i bolesnego zakończenia pewnej relacji.

Michał Szpak i piosenka "Fire" - z tym utworem miał jechać na Eurowizję 2026

Na początku kwietnia światło dzienne ujrzał utwór "Fire", w którym wokalista porusza temat złamanego serca i trudnych emocji związanych z miłością. Co ciekawe, piosenka ta miała walczyć o bilet na Eurowizję 2026 podczas krajowych preselekcji. Ostatecznie jednak artysta zrezygnował z udziału w konkursie, tłumacząc to względami światopoglądowymi i negatywną atmosferą wokół tegorocznego konkursu.

Michał Szpak o trudnym związku

W związku z premierą bardzo osobistego utworu, gwiazdor zdecydował się udzielić szczerego wywiadu, w którym uchylił rąbka tajemnicy na temat swoich bolesnych doświadczeń. Piosenkarz przyznał, że choć "Fire" kończy się optymistycznie, to w rzeczywistości historia ta nie miała klasycznego szczęśliwego zakończenia. Jednocześnie zaznaczył, że mimo wszystko - po rozstaniu udało się zachować przyjacielskie relacje.

"To była najważniejsza, najdłużej trwająca i wzbudzająca największe emocje relacja w moim życiu. A jednocześnie - najbardziej zatruta. Przez długi czas to, co było między nami, było niedopowiedziane. Czułem się jak w więzieniu. Mimo że miałem mnóstwo okazji do poznania kogoś nowego czy flirtu, byłem lojalny i uczciwy. [...]" - powiedział artysta w rozmowie z "Plejadą".

"Śpiewam o walce o bardzo ważną dla mnie relację. Tylko w 'Fire' zakończyła się ona happy endem, w moim życiu - nie do końca. Chociaż po czasie stwierdzam, że nie mogę tak powiedzieć. Owszem, miłość nie przetrwała, ale rozstaliśmy się i zostaliśmy przyjaciółmi. Myślę, że to też jest sukces" - dodał.

Gwiazdor nie ma dziś żalu. "Nie byliśmy sobie pisani"

Wokalista opowiedział również o bolesnym starciu swoich oczekiwań z szarą rzeczywistością, co ostatecznie przypieczętowało koniec tego związku. Uczucie przerodziło się w przyjaźń, a patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, Michał Szpak nie żałuje trudnego kroku, jakim było rozstanie.

"Skonfrontowałem swoje wyobrażenia z rzeczywistością i okazało się, że jednak nie jesteśmy sobie pisani. Przetransformowaliśmy naszą relację w przyjaźń. Bardzo się cieszę, że właśnie tak się stało. To było uwalniające. W końcu poczułem się wolny i mogłem swobodnie otworzyć się na nowe relacje. [...] W mojej głowie ten temat został już dawno przepracowany i zamknięty. Nie mam do nikogo żalu. Widocznie tak miało być" - skwitował Szpak.

