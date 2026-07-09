Największy hit Tiny Turner był coverem Bonnie Tyler. Mało kto wie, że to ona nagrała ten utwór jako pierwsza!

W środę 8 lipca odeszła Bonnie Tyler. Legenda lat 80. i wykonawczyni hitu "Total Eclipse of a Heart" miała 75 lat. O śmierci gwiazdy poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Powodem zgonu okazały się powikłania po nagłej operacji jelit, do której doszło w maju. Tyler była utrzymywana w śpiączce farmakologicznej, z której ostatecznie udało się ją wybudzić. Jej stan wciąż pozostawał poważny. Artystka zmarła w szpitalu w Portugalii.

Bonnie Tyler nie żyje

To bardzo smutny dzień dla wszystkich fanów muzyki. Od debiutu w latach 80. Bonnie Tyler wylansowała całe mnóstwo hitów, które nuciły kolejne pokolenia. Młodsi odbiorcy mogli kojarzyć jej utwór chociażby z 2. części filmowych przygód o Shreku, w której użyto "Holding Out For a Hero". Największym przebojem pozostawał jednak singiel "Total Eclipse Of a Heart". Z okazji 40. rocznicy wydania kawałka Tyler wyruszyła w trasę koncertową, w ramach której zagrała w Polsce. Jej ostatnie koncerty miały miejsce pod koniec 2025 roku.

Bonnie Tyler - mniej znane piosenki

Repertuar Tyler skrywa jednak sporo perełek. Jedną z nich jest bez wątpienia hit, który kojarzymy przede wszystkim z Tiną Turner. Chodzi o piosenkę "The Best". Mało kto wie, że to właśnie Bonnie nagrała ją jako pierwsza.

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Wielki hit Tiny jako pierwsza nagrała Bonnie Tyler

Utwór "The Best" kojarzy się dziś głównie z Tiną Turner, jednak jego historia rozpoczęła się od zupełnie innej artystki. Piosenka została napisana przez Mike'a Chapmana i Holly Knight, a jako pierwsza nagrała ją właśnie Bonnie Tyler - rok wcześniej od Tiny, bo w 1988 roku. Utwór trafił na jej album zatytułowany "Hide Your Heart", ale nie odniósł wtedy spektakularnego sukcesu komercyjnego. Z tego też powodu "powrócił do puli" i został przekazany Turner. Tina, we współpracy z producentem Danem Hartmanem, odświeżyła aranżację, dodając do niej m.in. legendarne już solo na saksofonie. Jej wersja z 1989 roku wydana na płycie "Foreign Affair" stała się globalnym megahitem i zdominowała światowe listy przebojów. Z czasem utwór zyskał status ponadczasowego hymnu, a Tyler chętnie sięgała po niego podczas koncertów.