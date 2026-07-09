Koniec z noszeniem pustych butelek do sklepów? Trwają testy rewolucyjnego rozwiązania

Rewolucja w systemie kaucyjnym? Koniec z wizytami w sklepach

Zainteresowanie systemem kaucyjnym w Polsce przerosło oczekiwania, mimo początkowych kontrowersji. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że do końca maja 2026 roku zwrócono blisko 1,6 miliarda pustych butelek. Aż 85 proc. z nich oddano do automatów zlokalizowanych w placówkach handlowych. Właśnie ten element systemu jest jednak często krytykowany. Polacy skarżą się na konieczność magazynowania pustych opakowań w domach i konieczność noszenia ich do sklepów, gdzie butelkomaty bywają awaryjne. Z pomocą może przyjść nowe, testowane rozwiązanie.

Spółka Kaucja.pl zainicjowała na warszawskich Młocinach (przy ul. Wrzeciono 14) pilotażowy program osiedlowego recyklomatu. Innowacyjne urządzenie umożliwia zwrot opakowań objętych kaucją bez wizyty w markecie. Kaucja trafia bezpośrednio na konto użytkownika, co eliminuje konieczność korzystania z bonów sklepowych. Idea opiera się na lokalizowaniu maszyn w pobliżu budynków mieszkalnych, co pozwala na oddanie butelek przy okazji rutynowych czynności, jak spacer czy wyjście do pracy.

– Chcemy, żeby system kaucyjny był jak najprostszy w codziennym użyciu, zwłaszcza że powinien być rozwiązaniem powszechnym. Jeśli można oddać opakowania przy swoim bloku, rośnie szansa, że mieszkańcy naprawdę będą z niego korzystać –

Czy osiedlowe recyklomaty zastąpią butelkomaty?

Obecnie maszyna na Młocinach funkcjonuje w ramach pilotażu. Losy projektu zależą od kilku kluczowych czynników: zaangażowania lokalnej społeczności, bezawaryjności recyklomatów i płynności w przekazywaniu środków. Jeżeli testy przyniosą pozytywne rezultaty, operator planuje znaczącą ekspansję. Firma Kaucja.pl deklaruje, że do końca roku w kraju może funkcjonować nawet 500 takich urządzeń. W planach jest uruchomienie maszyn w takich miastach jak Poznań, Łódź, Gdańsk oraz na obszarze Śląska.