MŚ 2026. Hassan przedłużył kontrakt. Jakie są dalsze losy reprezentacji Egiptu?

Nowy kontrakt dla Hossama Hassana

Egipski Związek Piłki Nożnej zdecydował się kontynuować współpracę z obecnym sztabem szkoleniowym reprezentacji narodowej. Hossam Hassan przedłużył umowę po zakończeniu udziału w mistrzostwach świata. Mimo porażki 2:3 z Argentyną w 1/8 finału turnieju w Kanadzie, USA i Meksyku, trener otrzymał poparcie władz krajowego futbolu. Wynik meczu z obrońcami tytułu, w którym zespół z Afryki prowadził 2:0, pokazał wysoki potencjał drużyny.

Decyzja została podjęta przez prezesa Hany'ego Abo Ridę oraz zarząd federacji. Oprócz pierwszego trenera, nowy kontrakt podpisał również dyrektor reprezentacji, Ibrahim Hassan. Przedłużenie umów świadczy o zaufaniu do wizji szkoleniowca i zadowoleniu z dotychczasowych postępów drużyny narodowej w międzynarodowych zmaganiach.

„Prezes Hany Abo Rida i zarząd związku zatwierdził przedłużenie kontraktów trenera Egiptu Hossama Hassana i dyrektora reprezentacji Ibrahima Hassana” – napisano w oświadczeniu.

Jaki jest bilans meczów reprezentacji Egiptu?

Hossam Hassan prowadzi drużynę narodową od lutego 2024 roku. W fazie grupowej MŚ 2026 jego zespół odnotował remisy po 1:1 z Belgią i Iranem, a także zwycięstwo 3:1 z Nową Zelandią. W 1/16 finału Egipt wyeliminował Australię po rzutach karnych, co pozwoliło mu awansować do kolejnego etapu turnieju. Wcześniej zespół pod jego wodzą z powodzeniem rywalizował w Pucharze Narodów Afryki, docierając do półfinału.

Dotychczasowy bilans trenera w roli selekcjonera jest pozytywny. W 35 spotkaniach reprezentacja Egiptu odniosła 20 zwycięstw, dziewięć razy remisowała i poniosła sześć porażek. Obecnie afrykańska drużyna plasuje się na 24. miejscu w oficjalnym rankingu FIFA, co potwierdza jej stabilną pozycję na arenie międzynarodowej.