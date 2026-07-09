Ostatnie zdjęcia Bonnie Tyler. Tak dała się zapamiętać fanom. Śmierć gwiazdy końcem pewnej epoki

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-09 12:04

Śmierć Bonnie Tyler zasmuciła fanów na całym świecie. Nie jest tajemnicą, że gwiazda borykała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jeszcze do niedawna aktywnie koncertowała, wywołując uśmiech na twarzach wielbicieli. Tak ikona lat 80. prezentowała się na ostatnich zdjęciach.

Bonnie Tyler nie żyje. Ta wiadomość spłynęła do nas w czwartkowe przedpołudnie. Ikona muzyki pop, wykonawczyni takich hitów jak "Holding Out For A Hero" czy "Total Eclipse of the Heart", miała 75 lat. Brytyjska supergwiazda zmarła w wyniku komplikacji po pilnej operacji jelit, którą przeszła niedawno w jednym z portugalskich szpitali. Początkowo otoczenie artystki zapewniało o jej powrocie do zdrowia, co ucieszyło wielbicieli na całym świecie, jednak niedługo później doszło do pogorszenia jej stanu. Po operacji artystkę wprowadzono w śpiączkę farmakologiczną, z której udało się ją wybudzić. Legenda lat 80. planowała w maju stanąć na scenie. Odeszła w szpitalu w Faro. Dla milionów fanów - choć o jej złym stanie zdrowia pisano od tygodni - to prawdziwy cios. 

Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca ogłaszają, że Bonnie zmarła niespodziewanie zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii, w wyniku choroby, na którą była leczona. Wkrótce wydamy kolejny komunikat, a teraz prosimy o uszanowanie prywatności, by poradzić sobie z tą tragedią - poinformowano na profilu Tyler w mediach społecznościowych. 

Do operacji gwiazda pozostawała aktywna zawodowo. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku zagrała w Polsce. Fani, którzy bawili się na jej show, nie mieli pojęcia, że już do nas nie wróci...

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Bonnie Tyler kochała Polskę

Bonnie Tyler ani myślała o przejściu na muzyczną emeryturę. Ikona lat 80., uczestniczka Konkursu Piosenki Eurowizji, cały czas czerpała radość z występowania. Uwielbiała wracać do naszego kraju, a polska publiczność przyjmowała ją z otwartymi ramionami. Ostatni koncert u nas zagrała w grudniu ubiegłego roku, w ramach trasy świętującej 40-lecie hitu "Total Eclipse of the Heart". 

Ostatnie zdjęcia Bonnie Tyler

Poniżej w galerii przypominamy ostatnie zdjęcia Bonnie Tyler - uśmiechniętej, z błyskiem w oku, który towarzyszył jej zawsze podczas występów na żywo i wywiadów. Artystka sypała anegdotami jak z rękawa. Właśnie taką chcemy ją zapamiętać. 

Uśmiechnięta Bonnie Tyler na czarno-białym zdjęciu. O śmierci ikony lat 80. przeczytasz w serwisie Eska.
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