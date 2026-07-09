Ostatnie zdjęcia Bonnie Tyler. Tak dała się zapamiętać fanom. Śmierć gwiazdy końcem pewnej epoki

Bonnie Tyler nie żyje. Ta wiadomość spłynęła do nas w czwartkowe przedpołudnie. Ikona muzyki pop, wykonawczyni takich hitów jak "Holding Out For A Hero" czy "Total Eclipse of the Heart", miała 75 lat. Brytyjska supergwiazda zmarła w wyniku komplikacji po pilnej operacji jelit, którą przeszła niedawno w jednym z portugalskich szpitali. Początkowo otoczenie artystki zapewniało o jej powrocie do zdrowia, co ucieszyło wielbicieli na całym świecie, jednak niedługo później doszło do pogorszenia jej stanu. Po operacji artystkę wprowadzono w śpiączkę farmakologiczną, z której udało się ją wybudzić. Legenda lat 80. planowała w maju stanąć na scenie. Odeszła w szpitalu w Faro. Dla milionów fanów - choć o jej złym stanie zdrowia pisano od tygodni - to prawdziwy cios.

Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca ogłaszają, że Bonnie zmarła niespodziewanie zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii, w wyniku choroby, na którą była leczona. Wkrótce wydamy kolejny komunikat, a teraz prosimy o uszanowanie prywatności, by poradzić sobie z tą tragedią - poinformowano na profilu Tyler w mediach społecznościowych.

Do operacji gwiazda pozostawała aktywna zawodowo. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku zagrała w Polsce. Fani, którzy bawili się na jej show, nie mieli pojęcia, że już do nas nie wróci...

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Bonnie Tyler kochała Polskę

Bonnie Tyler ani myślała o przejściu na muzyczną emeryturę. Ikona lat 80., uczestniczka Konkursu Piosenki Eurowizji, cały czas czerpała radość z występowania. Uwielbiała wracać do naszego kraju, a polska publiczność przyjmowała ją z otwartymi ramionami. Ostatni koncert u nas zagrała w grudniu ubiegłego roku, w ramach trasy świętującej 40-lecie hitu "Total Eclipse of the Heart".

Ostatnie zdjęcia Bonnie Tyler

Poniżej w galerii przypominamy ostatnie zdjęcia Bonnie Tyler - uśmiechniętej, z błyskiem w oku, który towarzyszył jej zawsze podczas występów na żywo i wywiadów. Artystka sypała anegdotami jak z rękawa. Właśnie taką chcemy ją zapamiętać.