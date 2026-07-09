Joanna Opozda i Antoni Królikowski po 4 latach zakończyli małżeństwo. Aktorka ogłosiła decyzję sądu

Historia relacji Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego

Związek Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego długo wzbudzał wielkie emocje w polskim show-biznesie. Ich relacja rozpoczęła się w 2020 roku. Wkrótce doszło do rozstania, jednak aktorzy szybko do siebie wrócili. W sierpniu 2021 roku zakochani pobrali się w Warszawie. Chwilę po ślubie poinformowali o ciąży aktorki.

Problemy pojawiły się jeszcze przed narodzinami Vincenta w lutym 2022 roku. Media obiegła informacja, że Królikowski zostawił ciężarną żonę dla nowej partnerki. To był początek wieloletniego konfliktu, w którym byli partnerzy oskarżali się nawzajem o różne przewinienia, głównie finansowe. Rodzina aktora twierdziła, że Opozda utrudnia mu kontakt z dzieckiem, czemu ona zdecydowanie zaprzeczała.

Koniec procesu. Joanna Opozda i Antoni Królikowski są już po rozwodzie

Jak niedawno informowaliśmy na portalu eska.pl, sprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego trwała wiele godzin i miesięcy. Ostatecznie, 9 lipca 2026 roku, aktorka ogłosiła zakończenie postępowania i oficjalne rozstanie.

– Po czterech latach nieustannej walki, szarpaniny, ogromnego bólu oraz kosztów emocjonalnych i finansowych w końcu nadszedł ten dzień. Przez te lata przyszło mi mierzyć się nie tylko z batalią sądową, ale również z publicznym ocenianiem, zarzutami, że to ja ponoszę winę za rozpad małżeństwa, oraz z czytaniem wielu krzywdzących publikacji i komentarzy na swój temat. To był niezwykle trudny czas, który odcisnął piętno na mnie i moich najbliższych. Nie potrafię opisać ulgi, jaką dziś czuję. Płaczę ze szczęścia, bo ten niezwykle trudny rozdział mojego życia dobiegł końca. Chcę już zostawić go za sobą i iść przez życie w spokoju, nie wracając do tego, co było. Sąd wyrokiem z dnia 7 lipca 2026 r. orzekł rozwód z wyłącznej winy Antoniego Królikowskiego – napisała Joanna Opozda.

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Aktorka poinformowała, że decyzją sądu Antoni Królikowski został pozbawiony władzy rodzicielskiej, która w całości przeszła na nią.

– Jednocześnie chcę jasno powiedzieć, że wyrok nie zamyka drogi do kontaktu ojca z dzieckiem. Na nasz wniosek sąd szczegółowo uregulował zasady kontaktów ojca z dzieckiem. Mogą one odbywać się dopiero po ukończeniu przez Antoniego Królikowskiego warsztatów kompetencji wychowawczych oraz wyłącznie w obecności psychologa, na warunkach określonych przez sąd. Wierzę, że każda relacja rodzica z dzieckiem powinna opierać się przede wszystkim na odpowiedzialności, zaangażowaniu i dobru dziecka – napisała Opozda.

Aktorka przyznała, że czteroletni proces całkowicie ją wyczerpał. Wyraziła radość, że jej racje zostały uwzględnione, a najważniejsze okazało się dobro Vincenta.