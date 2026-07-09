Ten manicure to hit lata 2026. Jest idealny na wakacje nad morzem

Wakacyjny wyjazd nad morze to doskonała okazja, by odświeżyć swój wizerunek, a idealny manicure dopełni letnią stylizację.

W tym sezonie króluje nowy trend w stylizacji paznokci, inspirowany naturalnymi skarbami prosto z plaży.

Odkryj ten unikatowy efekt przypominający wygładzone morskie szkło i dowiedz się, jak go wykonać, by twoje dłonie zachwycały na wakacyjnych zdjęciach.

Od kilku sezonów ogromną popularnością cieszą się paznokcie inspirowane morzem. Błękit, turkus, odcienie morskiej zieleni czy głęboki granat przywodzą na myśl fale i bezchmurne niebo. To kolory, które doskonale wpisują się w wakacyjny klimat i pasują zarówno do jasnych, jak i bardziej wyrazistych stylizacji. Modnym wyborem są także delikatne zdobienia nawiązujące do plaży - niewielkie muszelki, fale, złote akcenty czy perłowe wykończenie. Latem dominują lekkie, świeże stylizacje, które wyglądają elegancko, a jednocześnie nie są przesadzone. W tym sezonie będzie królować "sea glass nails". Sprawdź, jak można go wykonać.

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"Sea glass nails" to hit w stylizacji paznokci. Doskonale sprawdzi się na wakacje nad morzem

W tym sezonie największym trendem są "sea glass nails", czyli paznokcie przypominające wyglądem wygładzone przez morskie fale kawałki szkła. Ten efektowny manicure podbija media społecznościowe i salony kosmetyczne, stając się jednym z najgorętszych hitów wakacji. Inspiracją dla tego trendu jest tzw. morskie szkło - fragmenty szkła, które przez lata były wygładzane przez wodę i piasek. Dzięki temu zyskują matową, lekko mleczną powierzchnię oraz delikatny połysk. Właśnie taki efekt odtwarzają stylistki paznokci, wykorzystując pastelowe odcienie błękitu, mięty, turkusu, lawendy czy mlecznej bieli oraz specjalne wykończenia nadające płytce subtelny, satynowy wygląd.

"Sea glass nails" doskonale wpisują się w wakacyjny klimat. Świetnie komponują się z opaloną skórą, lnianymi ubraniami i lekkimi, letnimi stylizacjami. Co więcej, taki manicure jest niezwykle uniwersalny - sprawdzi się zarówno podczas urlopu nad morzem, jak i na letnich przyjęciach czy weselach.

Choć dominują chłodne odcienie kojarzące się z wodą i plażą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać delikatne perłowe refleksy lub subtelne zdobienia.

Jeśli planujesz wakacyjny wyjazd i zastanawiasz się, jaki manicure wybrać, "sea glass nails" będą doskonałym wyborem. To modna, świeża i ponadczasowa propozycja, która idealnie oddaje klimat lata. Delikatne kolory oraz wyjątkowe wykończenie sprawiają, że paznokcie przyciągają spojrzenia, jednocześnie pozostając eleganckie i subtelne.

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