Bonnie Tyler nie żyje. Oto kompozycje artystki, które zapamiętamy na zawsze

Pierwsze niepokojące informacje o stanie zdrowia Bonnie Tyler zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej na początku maja tego roku. To wtedy przedstawiciele artystki poinformowali, iż przebywa ona w szpitalu w portugalskim Faro, początkowo wspominając jedynie o operacji jelit. Kolejno w przestrzeni publicznej pojawiać zaczęły się następne niepokojące informacje: o przeniesieniu gwiazdy na OIOM i podłączeniu do respiratora po nagłym pogorszeniu się jej stanu, aż w końcu reanimacji po zatrzymaniu akcji serca.

Z czasem okazało się, że u Bonnie Tyler doszło do perforacji jelita, a kolejno rozwinięcia się w jej organizmie infekcji, pomimo przeprowadzenia operacji. Jak informował już dwa miesiące temu bliski przyjaciel rodziny Tyler, ta miała się źle czuć już w kwietniu, jednak brytyjscy lekarze mieli zignorować jej stan. W efekcie mąż wokalistki zaaranżował jej wizytę w prywatnej portugalskiej klinice, gdzie otrzymała pomoc.

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Śmierć Bonnie Tyler

Niestety, pomimo tego, że w ostatnich tygodniach pojawiały się informacje o postępach w walce o zdrowie artystki, ostatecznie jej życia nie udało się uratować. W czwartek 9 lipca rodzina Bonnie Tyler wydała oświadczenie, informujące o jej śmierci. Gwiazda zmarła w wieku 75 lat, jak wskazano, w wyniku choroby, na którą była leczona. Więcej informacji ma się pojawić w kolejnym oświadczeniu, które ma się ukazać "wkrótce".

Bonnie Tyler - światowa gwiazda muzyki

Bonnie Tyler była uważana za gwiazdę muzyki światowego formatu. Artystka rozpoczęła karierę pod koniec lat 60., a swój debiutancki singiel wydała w 1976 roku. To nie My! My! Honeycomb, a Lost in France zapewnił jej pierwszy większy rozgłos. Apogeum sławy gwiazdy nadeszło w latach 80., gdy wydała ona tak kultowe płyty, jak Faster Than the Speed of Night oraz Secret Dreams and Forbidden Fire. Artystka zaśpiewała także na ścieżkach dźwiękowych produkcji Footloose oraz The World Is Full of Married Men. Jako ostatni album ikony zapamiętamy wydany w 2021 roku The Best Is Yet to Come.

Bonnie Tyler miała na swoim koncie wiele utworów, które już teraz cieszą się statusem nieśmiertelnych. Przypomnij je sobie w poniższej galerii:

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