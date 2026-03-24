Najwięksi przegrani Fryderyków 2026. Szokujące braki nominacji dla wielkich gwiazd

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka bez nominacji do Fryderyków 2026!

To największy szok nominacji do Fryderyków 2026. Dawid Podsiadło to jeden z ulubieńców członków akademii. Kaśka Sochacka rok temu zdobyła kilka statuetek. W tym roku wydali minialbum w duecie. "Tylko haj" to jedna z najchętniej kupowanych płyt 2025 roku i wydawało się, że to pewniak do Fryderyków. Tak się jednak nie stało. Projekt "Tylko haj" nie znalazł się w kategorii Album roku (pop). Nie nominowano też żadnego singla duetu Podsiadło - Sochacka.

ZOBACZ TAKŻE: Fryderyki 2026 - nominacje we wszystkich kategoriach. Kto ma szanse na najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce?

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

sanah (trochę) okradziona z nominacji

sanah co prawda znalazła się na liście nominowanych do Fryderyków 2026, ale może czuć niedosyt. Została doceniona za single, ale nie nominowano jej za album "Dwoje ludzieńków". To również jedna z najbardziej sprzedawanych polskich płyt 2025 roku. Nie znajdziecie jej ani w kategorii Album roku (pop alternatywny), ani w kategorii Album roku (muzyka poetycka).

Topowi raperzy pominięci

Fani rapu również mogą być zaskoczeni. Jedna z największych gwiazd sceny rapowej ostatnich lat to Mata. Niedługo wystąpi na stadionie PGE Narodowym. Fryderyki go jednak nie doceniły. Płyta "2039: Złote Piaski" nie została nominowana w kategorii hip-hopowej. Inna topowa gwiazda pominięta przez Fryderyki to Bambi. Choć aktualnie jest najpopularniejszą raperką w Polsce, jej płyta "Trap or die" chyba nie była wystarczająco dobra dla głosujących.

Zaskoczenia w kategoriach pop

Fani muzyki pop często narzekają, że nominacje do Fryderyków nie odzwierciedlają trendów na scenie popowej. W 2025 roku dużo mówiło się o albumie "Światłocienie" w wykonaniu Julii Wieniawy, która dodatkowo bardzo dobrze się sprzedała i wykreowała kilka hitów. Fryderyki nie zauważyły tego sukcesu. Kolejny raz pominięta została Sylwia Grzeszczak, która nie została nominowana w kategorii singlowej za przebój "Słowa na K".

Niezauważone debiuty

Dużym zaskoczeniem jest, że na liście nominowanych w kategorii Fonograficzny debiut roku nie pojawił się Daniel Godson, który wygrał konkurs młodych talentów na festiwalu ZORZA Dawida Podsiadło, a wcześniej triumfował w konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu. Niektórzy spodziewali się też wyróżnienia dla duetu Alien x Majtis, który wygrał program "Must be the music". Ich także nie ma wśród nominowanych.