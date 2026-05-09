Ekstraklasa: Widzew Łódź kontra Lechia Gdańsk. Kto dominował na boisku przed przerwą?

Dominacja Widzewa Łódź w pierwszej połowie meczu

Początek spotkania w ramach Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Lechią Gdańsk przyniósł szybkie i zdecydowane otwarcie wyniku przez gospodarzy. Już w dziesiątej minucie meczu Widzew wyszedł na prowadzenie, co nadało ton całej pierwszej połowie, wyraźnie pokazując ich intencje. Skuteczność ofensywy łódzkiego zespołu była widoczna od pierwszych gwizdków sędziego, zaskakując obronę gości.

Dalszy przebieg pierwszej części gry potwierdził dominację Widzewa na boisku, który utrzymywał wysoką intensywność. Gospodarze konsekwentnie budowali swoje akcje, czego efektem było podwyższenie prowadzenia w 28. minucie spotkania. Taki rozwój wydarzeń znacznie utrudniał sytuację drużynie z Gdańska, zmuszając ją do natychmiastowej reakcji i przemyślenia taktyki na resztę meczu.

Kto zdobył bramki dla Widzewa Łódź?

Bohaterem pierwszej połowy okazał się Sebastian Bergier, który dwukrotnie pokonał bramkarza Lechii Gdańsk, demonstrując swoje umiejętności strzeleckie. Jego pierwsza bramka padła już w dziesiątej minucie, zdobyta efektownym strzałem głową, co skutecznie otworzyło wynik meczu dla gospodarzy. Drugie trafienie Bergiera, uzyskane w 28. minucie, znacząco umocniło pozycję Widzewa, budując komfortową przewagę.

Wynik spotkania został ustalony na 3:0 do przerwy dzięki trafieniu Steve'a Kapuadiego w 37. minucie gry. Ta bramka przypieczętowała znaczną przewagę Widzewa Łódź przed zejściem do szatni, stawiając Lechię w trudnej sytuacji. Warto odnotować także żółtą kartkę dla Carlosa Isaaca z Widzewa, jako jedyną karę indywidualną w tej części meczu, a arbitrem tego ligowego starcia był Jarosław Przybył z Kluczborku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.