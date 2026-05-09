Robert Wolański wspomina zmarłą żonę w dniu jej urodzin. Poruszające wyznanie fotografa

Wywiad Roberta Wolańskiego w Dzień Dobry TVN. Fotograf wspomina Agnieszkę Maciąg

Od śmierci Agnieszki Maciąg upłynęło już trochę czasu, ale Robert Wolański wciąż bardzo mocno odczuwa tę stratę. Ceniony artysta zazwyczaj unika publicznego opowiadania o swoich uczuciach, przez co jego najnowszy wywiad w programie "Dzień Dobry TVN" spotkał się z tak ogromnym odzewem. W rocznicę urodzin zmarłej żony postanowił opowiedzieć o pustce, z którą musi mierzyć się każdego dnia, oraz o dawnych wspólnych przeżyciach. Odbiorcy zgodnie ocenili to wystąpienie jako przepełnione tęsknotą i uderzająco szczere.

Zobacz także: Do sieci trafiło nagranie z pogrzebu Agnieszki Maciąg. "To był dla nas zaszczyt". Tak pożegnał ją dom pogrzebowy

48

"Nie wyobrażałem sobie inaczej, to jest po prostu dzień jej urodzin. I śmiałem się zawsze, że dzień urodzin Agnieszki, to było święto narodowe. Zresztą z tym zawsze zatrzymywaliśmy nasze życie i przez wiele lat spontanicznie wyjeżdżaliśmy tych dniach - gdziekolwiek. Czasami robiłem jej niespodzianki, których nienawidziła. Czasami wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy gdzieś... To był jej ulubiony miesiąc na pewno, ale nie ze względu na urodziny, tylko na początek życia. To wszystko wszędzie kwitło - mówił ukochany mąż Agnieszki w "DDTVN"."

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...

Niedawno mąż zmarłej modelki ujawnił w mediach również, że ich związek przed laty przechodził bardzo poważny kryzys. Jak wyznał, był taki czas, w którym praktycznie nie widywali się ze sobą przez okrągły rok, co stanowiło dla nich wielką próbę.

Agnieszka Maciąg i Robert Wolański uchodzili za wzorową parę. Dziś mąż mierzy się z bolesną stratą

Przez lata Agnieszka Maciąg i Robert Wolański stanowili jeden z najbardziej zgranych duetów w rodzimym show-biznesie. Konsekwentnie omijali obyczajowe skandale, budując swoje życie przede wszystkim wokół rodziny, zawodowych wyzwań i wspólnych zainteresowań. Społeczeństwo postrzegało ich jako idealny przykład głębokiej więzi oraz prawdziwego partnerstwa w związku.

Goszcząc w śniadaniówce TVN dokładnie w dniu urodzin ukochanej, znany fotograf cofnął się pamięcią do spędzonych z nią wspaniałych lat. Szczerze przyznał, że tego rodzaju rocznice dodatkowo potęgują ból, uświadamiając mu pustkę i brak partnerki. Wolański zaznaczył przed kamerami, że wizerunek zmarłej wciąż mocno towarzyszy mu w codziennym życiu, a jej obecność wyczuwa w wielu drobnych sytuacjach.

Zobacz także: Mąż Maciąg wzrusza do łez wpisem o zmarłej żonie. Internauci łkają razem z nim

"Byłem przekonany, że to jest miejsce, gdzie będziemy razem do końca, gdzie się zestarzejemy i tak, jest zbyt wiele wspomnień, jest to bolesne - codziennie. Więc wydaje mi się, że odejdziemy stąd, w którymś momencie, prędzej czy później - mówi Wolański w śniadaniówce."

Zaledwie miesiąc po tragicznych wydarzeniach samotny ojciec zmaga się z ogromnym bólem, choć niedawno zamieszczał wpisy świadczące o próbach odnalezienia spokoju. W telewizyjnym studiu opowiedział również o codziennych rytuałach, które przez długi czas definiowały ich wspólny świat. Jak wyjawił, konkretne miejsca we wspólnym domu i pozornie błahe przedmioty regularnie wywołują u niego lawinę obrazów z przeszłości. Artysta stara się jednak pielęgnować te wspaniałe wspomnienia, mimo że obcowanie z nimi jest obecnie okupione olbrzymim ciężarem emocjonalnym i dotkliwym cierpieniem.

Podczas tego przejmującego wywiadu poruszono również szeroko pojęte kwestie miłości oraz brutalnego przemijania. Fotograf wypowiadał się w sposób niezwykle opanowany, chociaż jego głos zdradzał wielkie wewnętrzne napięcie. Oglądający program mogli bez trudu dostrzec autentyczność wypowiadanych zdań i niegasnące uczucie, którym wdowiec nadal darzy swoją żonę.

Zobacz także: Węgrowska zaatakowała męża Agnieszki Maciąg. Teraz się tłumaczy: "Też ją kochałam"

"Rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęliśmy chemioterapię, kiedy efekty tej chemioterapii fizycznie były już widoczne. I to było dla niej najgorszy, chyba najcięższy moment. Wtedy wielokrotnie płakała i już nawet tego nie ukrywała. Byliśmy w tym razem. Ale wcześniej była pełna energii, w ogóle już była samodzielna. Jeździła samochodem przez wiele, wiele miesięcy z tymi wszystkimi sytuacjami, które były do niej podpięte, z lekami i tak dalej - mówił Wolański."

W szczerej rozmowie na kanapie w studio nawiązano też do losów dzieci znanej pary. Goszczący w programie ojciec podkreślił, że aktualnie robi wszystko, co w jego mocy, aby ułatwić im przejście przez ten najtrudniejszy etap żałoby.

"Wiesz, Michał jest osobą dorosłą i zupełnie niezależną, ale bardzo cierpi. Przeżywa to ogromnie. Był z nami w szpitalu w ostatnich dniach. Myślę, że nie do końca wszystko jeszcze my rozumiemy, czy dojdzie to do nas bardziej, zwłaszcza do Michała i zwłaszcza do Heleny. Helena bardzo dobrze jest w tym razie, można powiedzieć. Tym bardziej, że przypominałem sobie moment mojego życia bardzo podobny, bo straciłem mamę w wieku 10 lat, praktycznie w ten sam sposób. W głowie miałem tylko to, jak odbierze to 13-letni umysł i 13-letnie serca. Wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym wystarczająco dużo, bo nie chciałem jej postawić w takiej sytuacji, jak postawiono mnie, że odsunięto mnie od wszystkiego, o nic nie pytano - mówił w programie Wolański."

Użytkownicy mediów społecznościowych błyskawicznie zareagowali na fragmenty rozmowy, które zostały udostępnione w sieci. W komentarzach pod materiałami dominowały słowa otuchy i wyrazy ogromnego współczucia ze strony poruszonych internautów. Obserwatorzy wielokrotnie zaznaczali, że relacja fotografa i jego wybranki była dla nich niezwykle inspirująca. Wielu z nich zadeklarowało w sieci, że pamięć o wyjątkowej twórczości artystki na długo pozostanie w ich świadomości.

Zmarła celebrytka należała do grona najbardziej szanowanych postaci w polskim świecie show-biznesu. Oprócz pracy w modelingu, tworzyła chętnie czytane książki i z zaangażowaniem promowała zdrowy styl życia. Dla rzeszy Polek stała się swoistym symbolem wewnętrznej harmonii i równowagi. Jej nagłe odejście stanowiło potężny cios zarówno dla członków rodziny, jak i tysięcy oddanych wielbicieli. W ostatnim czasie w internecie pojawiło się również oficjalne i pełne szacunku pożegnanie z pogrzebu zmarłej, opublikowane przez obsługujący ceremonię dom pogrzebowy, co także wywołało falę żalu.