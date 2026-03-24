Fryderyki 2026 - nominacje we wszystkich kategoriach. Kto ma szanse na najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce?

Kto dostanie Fryderki 2026? Fani polskiej muzyki od dawna czekali na nominacje do najważniejszych nagród muzycznych w naszym kraju i wreszcie się doczekali! Wśród wyróżnionych znalazły się takie gwiazdy jak sanah, Quebonafide, Sobel, Pezet, Maryla Rodowicz, Kuba Badach, Kacperczyk czy Basia Giewont. Z jakie projekty i w jakich kategoriach? Oto pełna lista.
Artysta Roku:
- wszyscy nominowani z poniższych kategorii rozrywkowych
Fonograficzny Debiut Roku:
- Jacko Bragno
- Kosma Król
- Kuba i Kuba
- pszona
- Sad Smiles
- Zuta
Teledysk Roku:
- Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński — za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
- Jan Cisecki — za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
- Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec — za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins
- Pat Kustoms, Borys Przybylski — za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
- Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska — za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego
Fryderyki 2026 - nominowane albumy
Album Roku (rock, blues):
- Błażej Król — "Popiół"
- Lady Pank — "LP45"
- Luxtorpeda — "Mój trup jest większy niż twój"
- Waluś Kraksa Kryzys — "Tematy i wariacje"
- Michał Wiraszko — "Tak młodo się nie spotkamy"
Album Roku (muzyka alternatywna):
- Błoto — "Grzyby"
- Hoshi — "HER NAME WAS YUMI"
- Kury — "Uno Lovis Party"
- Michał Fox Król — "City Cluster"
- Variété — "Sieć Indry"
Album Roku (muzyka korzeni):
- Basia Giewont — "Szeptucha"
- Chrust — "Przed Zmierzechem"
- Vavavamuffin — "Fly High-Fi!"
- Warszawskie Combo Taneczne "Zapamiętam twoje oczy"
- Warszawska Orkiestra Sentymentalna — "Oranżowy świt"
Album Roku (muzyka ilustracyjna):
- Arek Jakubik — "Romeo i Julia żyją"
- Bartek Wąsik — "Pianorizon"
- Daniel Bloom — "Zamach na papieża"
- Jerzy Rogiewicz — "1670 sezon 2"
- Miro Kępiński — "Druga Furioza"
Album Roku (pop):
- Igo — "12"
- Kuba Badach — "Radio Edit"
- Maryla Rodowicz i Goście — "Niech żyje bal"
- Wiktor Dyduła — "Tak, jak tutaj stoję"
- Zalia — "Serce"
Album Roku (pop alternatywny):
- Bokka — "White Room"
- Fisz Emade Tworzywo — "25"
- Kacperczyk — "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
- Kasia Lins — "Obywatelka K.L."
- Mela Koteluk — "Harmonia"
Album Roku (metal):
- Behemoth — "The Shit Ov God"
- Coma — "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"
- Corruption — "Tequila Songs & Desert Winds"
- Hostia — "Razorblade Psalm"
- Turbo — "Za blizny"
Album roku (hip-hop):
- Kuban — "Fugazi"
- Pezet — "Muzyka popularna"
- PRO8L3M — "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
- Quebonafide — "Północ/Południe"
- Zdechły Osa — "TRASH TAPE"
Fryderyki 2026 - nominowane piosenki
Singiel Roku (pop alternatywny/rock):
- Błażej Król — "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
- Daria ze Śląska — "A może jeszcze się da"
- Fisz Emade Tworzywo — "Zaniemoc"
- Fukaj i Vito Bambino — "Zabiorę cię tam"
- Kasia Lins — "Śmierć w bikini"
Singiel Roku (hip-hop):
- Bedoes 2115 i Kubi Producent — "Kamień z serca"
- Kacperczyk i Kukon — "Moja wina"
- Kuban, Mrozu, Favst — "Zanim spadnie deszcz"
- O.S.T.R. — "Sam"
- Quebonafide i Sobel — "NORADRENALINA"
Singiel Roku (pop):
- Daria Zawiałow i Artur Rojek — "Dziwna"
- Kuba Badach — "Układ otwarty"
- Kuban, Faust i Zalia — "Kyoto"
- Natalia Przybysz — "Ramen"
- Sanah i Krzysztof Zalewski "Eviva l'arte!"