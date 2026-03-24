Fryderyki 2026 - nominacje we wszystkich kategoriach. Kto ma szanse na najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce?

Adrian Rybak
2026-03-24 14:29

Ogłoszono nominacje do Fryderyków 2026. To statuetka, o której marzy każdy artysta w Polsce. Często nazywana jest "polskim Grammy". Kto w tym roku ma szanse na zdobycie prestiżowej nagrody. Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) ogłosił listę nominowanych. Oto wyróżnieni w kategoriach rozrywkowych.

Kto dostanie Fryderki 2026? Fani polskiej muzyki od dawna czekali na nominacje do najważniejszych nagród muzycznych w naszym kraju i wreszcie się doczekali! Wśród wyróżnionych znalazły się takie gwiazdy jak sanah, Quebonafide, Sobel, Pezet, Maryla Rodowicz, Kuba Badach, Kacperczyk czy Basia Giewont. Z jakie projekty i w jakich kategoriach? Oto pełna lista. 

Artysta Roku:

  • wszyscy nominowani z poniższych kategorii rozrywkowych

Fonograficzny Debiut Roku:

  • Jacko Bragno
  • Kosma Król
  • Kuba i Kuba
  • pszona
  • Sad Smiles
  • Zuta

Teledysk Roku:

  • Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński — za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka
  • Jan Cisecki — za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta
  • Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec — za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins
  • Pat Kustoms, Borys Przybylski — za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
  • Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska — za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fryderyki 2026 - nominowane albumy

Album Roku (rock, blues):

  • Błażej Król — "Popiół"
  • Lady Pank — "LP45"
  • Luxtorpeda — "Mój trup jest większy niż twój"
  • Waluś Kraksa Kryzys — "Tematy i wariacje"
  • Michał Wiraszko — "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

  • Błoto — "Grzyby"
  • Hoshi — "HER NAME WAS YUMI"
  • Kury — "Uno Lovis Party"
  • Michał Fox Król — "City Cluster"
  • Variété — "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

  • Basia Giewont — "Szeptucha"
  • Chrust — "Przed Zmierzechem"
  • Vavavamuffin — "Fly High-Fi!"
  • Warszawskie Combo Taneczne "Zapamiętam twoje oczy"
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna — "Oranżowy świt"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

  • Arek Jakubik — "Romeo i Julia żyją"
  • Bartek Wąsik — "Pianorizon"
  • Daniel Bloom — "Zamach na papieża"
  • Jerzy Rogiewicz — "1670 sezon 2"
  • Miro Kępiński — "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

  • Igo — "12"
  • Kuba Badach — "Radio Edit"
  • Maryla Rodowicz i Goście — "Niech żyje bal"
  • Wiktor Dyduła — "Tak, jak tutaj stoję"
  • Zalia — "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

  • Bokka — "White Room"
  • Fisz Emade Tworzywo — "25"
  • Kacperczyk — "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"
  • Kasia Lins — "Obywatelka K.L."
  • Mela Koteluk — "Harmonia"

Album Roku (metal):

  • Behemoth — "The Shit Ov God"
  • Coma — "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"
  • Corruption — "Tequila Songs & Desert Winds"
  • Hostia — "Razorblade Psalm"
  • Turbo — "Za blizny"

Album roku (hip-hop):

  • Kuban — "Fugazi"
  • Pezet — "Muzyka popularna"
  • PRO8L3M — "EX UMBRA AD LIBERTATEM"
  • Quebonafide — "Północ/Południe"
  • Zdechły Osa — "TRASH TAPE"

Fryderyki 2026 - nominowane piosenki

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

  • Błażej Król — "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
  • Daria ze Śląska — "A może jeszcze się da"
  • Fisz Emade Tworzywo — "Zaniemoc"
  • Fukaj i Vito Bambino — "Zabiorę cię tam"
  • Kasia Lins — "Śmierć w bikini"

Singiel Roku (hip-hop):

  • Bedoes 2115 i Kubi Producent — "Kamień z serca"
  • Kacperczyk i Kukon — "Moja wina"
  • Kuban, Mrozu, Favst — "Zanim spadnie deszcz"
  • O.S.T.R. — "Sam"
  • Quebonafide i Sobel — "NORADRENALINA"

Singiel Roku (pop):

  • Daria Zawiałow i Artur Rojek — "Dziwna"
  • Kuba Badach — "Układ otwarty"
  • Kuban, Faust i Zalia — "Kyoto"
  • Natalia Przybysz — "Ramen"
  • Sanah i Krzysztof Zalewski "Eviva l'arte!"
