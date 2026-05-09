Ekstraklasa piłkarska: Widzew Łódź pokonuje Lechię Gdańsk 3:1. Co to oznacza dla walki o utrzymanie?

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk: wysoka stawka meczu.

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Lechią Gdańsk był niezwykle istotny dla obu zespołów. Przed spotkaniem wynik miał duże znaczenie dla układu w dolnej części tabeli, decydując o tym, która drużyna będzie bliżej degradacji na finiszu rozgrywek. Lechia wyprzedzała Widzew, zajmujący pozycję spadkową, o zaledwie dwa punkty, co dodatkowo podgrzewało atmosferę. Oba kluby stanęły przed szansą na poprawę swojej sytuacji i oddalenie się od strefy spadkowej.

Początek meczu należał do gości, którzy odważnie rozpoczęli atak. Jedynym zagrożeniem dla bramki Bartłomieja Drągowskiego był jednak niecelny strzał Bartłomieja Kłudki. Później cała pierwsza połowa toczyła się pod dyktando Widzewa, który z łatwością dochodził do sytuacji bramkowych. Już w 10. minucie Sebastian Bergier otworzył wynik spotkania, wykorzystując dośrodkowanie Mariusza Fornalczyka i pokonując bramkarza Lechii strzałem głową.

Kluczowe bramki Widzewa w pierwszej połowie.

Goście z Gdańska próbowali odpowiedzieć w 18. minucie. Najpierw Kacper Sezonienko nie trafił w piłkę w polu karnym, a następnie strzał Serba Aleksandara Cirkovicia okazał się bardzo niecelny. Znacznie groźniejsze, przy dość biernej postawie obrońców Lechii, były ataki łodzian. Dzięki temu w 28. minucie Sebastian Bergier podwyższył prowadzenie, ponownie radząc sobie z Chorwatem Matejem Rodinem i płaskim uderzeniem umieszczając piłkę w bramce.

Widzew znalazł się w jeszcze lepszej sytuacji w 37. minucie meczu. Trzeciego gola w tym spotkaniu, a zarazem pierwszego w barwach łódzkiej drużyny, zdobył Steve Kapuadi. Wykorzystał on duże zamieszanie na przedpolu bramki Lechii po rzucie rożnym i wcześniejszym strzale Emila Kornviga. Duńczyk miał szansę sam wpisać się na listę strzelców pod koniec pierwszej połowy, lecz po zagraniu Hiszpana Frana Alvareza posłał piłkę nad poprzeczką.

Jak Lechia Gdańsk próbowała odmienić mecz?

Mimo wysokiego prowadzenia Widzewa do przerwy, druga połowa okazała się być ciekawa i dynamiczna. Rozpoczęła się od ataków gospodarzy, w tym groźnego strzału z dystansu Emila Kornviga. Później jednak to gdańszczanie zaczęli stwarzać coraz groźniejsze akcje, próbując odrobić straty. W 55. minucie Tomas Bobcek miał swoją szansę, ale najskuteczniejszy piłkarz ekstraklasy źle trafił w piłkę, nie wykorzystując dogodnej sytuacji.

Następnie z dalszej odległości strzelał kapitan Lechii, Rifet Kapić, lecz jego próba również nie znalazła drogi do siatki. Bardziej precyzyjne było jednak uderzenie Iwana Żelizki w 66. minucie, które dało Lechii gola kontaktowego. Podopieczni trenera Johna Carvera nie poszli jednak za ciosem, a w ich atakach brakowało przede wszystkim dokładności oraz skutecznego wykończenia.

Piłkarze Widzewa czekali na okazje do kontrataków i kilkukrotnie w szybki sposób przedostali się pod bramkę Lechii. Nie byli już jednak tak skuteczni w polu karnym jak w pierwszej połowie meczu. Spotkanie zakończyli w osłabieniu, po tym jak Albańczyk Juljan Shehu otrzymał czerwoną kartkę za drugie żółte napomnienie w 89. minucie. Dzięki wygranej, drużyna trenera Aleksandara Vukovicia wydostała się ze strefy spadkowej na dwie kolejki przed końcem rozgrywek, kosztem Lechii Gdańsk.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.